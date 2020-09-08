亞太電信與遠傳5G結盟！亞太、遠傳、鴻海他們的5G佈局各在想什麼？

亞太電信與遠傳昨天宣佈結盟的消息一出來，不只是電信業，可以說是整個科技業都受到影響。這兩家電信業的結盟，對於國內未來的5G發展有哪些影響？我們就來分析看看。

遠傳與亞太共頻共網合作的內容

我們先來複習一下雙方宣布的內容主要有二：

1.遠傳將以取得之 3.5G 頻段（80MHz）與亞太電信進行共頻共網合作。亞太電信將分擔遠傳 3.5G 頻段共頻共網九分之二的成本，頻譜費用新台幣 94.73 億元，以取得 20 年遠傳 3.5G 頻段九分之二的網路容量使用權。 2.遠傳將先增資亞太 50 億元。雙方並同意在 2022 年 6 月 30 日之前，遠傳將發行新股與鴻海精密交換其持有之部分亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海精密將個別持有亞太電信股份 23.8%。

簡單來說，就是亞太花了94.73 億元，與遠傳共享3.5G 頻段九分之二的網路容量使用權，以及遠傳增資50億元，持有亞太電信的股權，成為亞太電信的大股東。

我們有必要瞭解一下亞太電信的股東，在這之前，亞太電信主要股東是鴻海集團，股票有40%。再來是台鐵，股票有6.86%，再來則是先前與亞太電信一向「合作愉快」的台灣大哥大，股票有2.55%。

不過，現在透過這個增資以及與鴻海的股權交換之後，遠傳與鴻海將個別持有亞太電信股份 23.8%。同時並列為亞太電信的大股東，遠遠超越台灣大的股權。

相比之下，先前台灣大與亞太電信的合作中，其實台灣大的股權可以說只是意思意思，對亞太電信的營運並沒有什麼話語權。但是這次的遠傳的情況是完全不同的，他們跟鴻海可以說幾乎可平起平坐。

亞太電信為什麼要這樣做？

所以，客觀來看，亞太電信不但花了一大筆錢去取得20年遠傳3.5G 頻段九分之二的網路容量使用權，還讓遠傳成為他的大股東，這樣對亞太到底有什麼好處？

亞太電信在5G 頻譜競標的時候，放棄了3.5GHz頻段，而只拿下28 GHz 的頻段。好處是省下了大筆的競標金，但問題是他們無法單靠28 GHz頻段來生存，勢必要找人合作3.5GHz頻段。

28 GHz 擁有高網速優勢，但問題是訊號涵蓋面積小，基地台無法覆蓋到所有的用戶。因此，必須要搭配3.5 GHz 頻段覆蓋面積大的特性，才能服務到所有用戶。

亞太電信與遠傳結盟，台灣5G電信版圖會變成什麼樣？

當初亞太電信本來的計畫是與台灣大哥大合作，畢竟在 4G 時期亞太就曾經和台灣大哥大合作網路借用，推測在 5G 時代也是採用類似的模式。

但是這段期間，台灣大可能也看準了這點，知道亞太電信必須要找一家業者合作，雙方應該是在合作的金額上面談不定，而一拖再拖。

台灣大老神在在，反正亞太電信5G上不了路不是他們的問題。但這對亞太電信來講遲遲無法開台則是致命傷。所以乾脆斧底抽薪，找到電信三雄中的老二遠傳，並且讓遠傳成為自家的大股東，從此不用為這些事情傷腦筋。

遠傳：這生意不差

然後我們再來看，亞太電信花了94.73 億元與遠傳共享3.5G 頻段九分之二的網路容量使用權，這筆錢划算嗎？

回顧當初為了取得3.5GHz頻段，中華電拿下 90MHz 頻寬，得標價 456.75 億元；遠傳拿 80MHz，得標價 406 億元；台灣大哥大獲得 60MHz，得標價 304.5 億元；台灣之星取得40MHz，得標價 197.08 億元。

亞太電信與遠傳結盟，台灣5G電信版圖會變成什麼樣？

從這裡來看，亞太也只是將當初沒有參與這部分競標的錢，現在拿出來而已。對亞太來說不算虧。而另一方面，當初遠傳為了取得 3.5GHz頻段中的80MHz，花了 406 億元，還被其他人笑是「盤子」，但現在不但回收了一大筆，而且還成為亞太的大股東，這生意不差。

另外，目前的電信業一哥仍是中華電信，而遠傳居老二，台灣大哥大第三，這個局面依然沒有改變。但是與亞太結盟後的遠傳，有可能會威脅到中華電的地位，並且與台灣大之間的距離拉開。另外，現在原本居末的亞太電信，也有機會超前台灣之星。

鴻海:5G工業物聯網商機無線

除此之外，我們現在講5G，一般看的都還是消費端的用戶。但是5G更重要的應用面，幾乎主要都是在工業物聯網、智慧城市等等方面的應用。尤其是5G的低延遲特性，對於製造業或物流產業特別有用。

亞太電信與遠傳結盟，台灣5G電信版圖會變成什麼樣？

而從去年開始，遠傳就提出了5G「大人物」這個計畫，積極參與台灣物聯網產業，去年也與台灣雲端物聯網產業協會攜手宣布啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，打造全台第一個產官合作的「5G開放試驗場域」，也參與許多國內的智慧城市相關計畫。

亞太電信與遠傳結盟，台灣5G電信版圖會變成什麼樣？

在這個情況下，亞太電信的「富爸爸」鴻海集團就顯得特別重要。透過亞太電信，遠傳得以與鴻海成為親密的合作夥伴，這對遠傳想要加大自己在工業物聯網的影響力毫無疑問是有幫助的，在戰略上也是一個重要的關鍵。

另外，對鴻海來說，其實整個5G市場包括基地台以及基礎建設，都是硬體上相當大的商機。有了遠傳這個同樣積極在工業物聯網上發展的電信大客戶，對他們來說一樣是利多。

台灣大哥大是否會反擊？

這一場變化下來，曾是亞太電信盟友的台灣大哥大，其實顯得有點尷尬。而他們則針對此發表聲明低調的表示：「只要對產業好，對台灣好，我們都樂觀其成祝福。我們也會盡全力追求所有利害關係人的最大利益。」

其實正如前面所說的，如果把鴻海考慮進來的話，亞太選擇積極發展工業物聯網的遠傳結盟是一個合理的結果。畢竟台灣大對於5G的策略，似乎還是以消費端為主，去年台灣大有提出所謂「超 5G 策略」，主要是結合他們的momo 電商，電子商務與電信業務共同成為台灣大哥大兩大核心支柱，積極投資一些新創公司，主打「轉型為科技電信公司」。他們的走向與遠傳有著相當的區隔。

但是其實目前台灣大哥大還是亞太的股東之一，而且現在亞太還是在4G服務這邊，與他們合作，台灣大幫助他們在偏鄉提供4G訊號漫遊服務。

而遠傳與亞太的合作，是在5G方面進行共頻共網合作。若是用戶使用4G服務，仍會回歸使用各自頻譜。因此，以現在國內主流用戶還是以4G為主的情況下，現在亞太用戶在使用4G的情況下，還是很有可能會「借用」到台灣大的服務的。

那麼，問題來了，表明「樂觀其成」的台灣大，是否還樂意讓他們借用下去？或是在4G這個部分，亞太也要轉向與遠傳合作？這可能要觀察下去。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》