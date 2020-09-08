你是哪一派？Facebook給額外帶薪假、取消績效 卻引發「無子女派」和「有子女派」衝突

不只 Facebook，許多美國企業內部員工之前就對一些針對父母的額外福利政策感到不滿，疫情大流行只是加劇這樣情況。

如果公司宣布「在家上班」，當你單身時或許會高喊萬歲；但如果家有幼齡孩童，可能內心開始擔心：完蛋，我在家要怎麼專心工作？

美國疫情大流行，雖然許多企業讓員工在家辦公，但因為學校開學不斷延後，導致孩子整天待在家，連帶影響父母工作效率。有些企業開始提供有孩子的員工更多福利，例如：更長的帶薪假等，卻也因為其他沒孩子的員工得幫忙承擔工作量，導致員工彼此間關係緊張。

「額外帶薪假」＋「取消績效考核」，引爆兩派衝突

根據《紐約時報》報導，今年 3 月時，Facebook 因應疫情推出新福利政策，如果因為學校、托兒所或養老院關閉，導致旗下員工在家辦公時必須同時照顧小孩或年長親人，將提供長達 10 週的帶薪休假。

不只如此，本身也有兩名孩子的執行長 Mark Zuckerberg 還說，因為疫情導致大家的生活、工作都發生許多變化，因此宣佈 2020 年上半將取消考核員工績效表現。

「額外帶薪休假」再加上「取消績效考核」，這兩項看似良好的福利政策，卻也激怒 Facebook 那些沒有子女的員工。為什麼呢？因為他們不只沒有額外的帶薪休假，還得承擔休假同事的工作份量，卻因為績效考核連帶取消，導致明明做更多事情，但無法像過去一樣以績效獎金彌補。

他們的不滿持續累積，直到最近一場會議上才引爆。8 月底時，Facebook 透過視訊召開內部大會，當時有超過 2000 名員工投票詢問營運長 Sheryl Sandberg：「Facebook 是否能提供福利政策，來協助沒有子女的員工？」

這個問題，終於把兩大陣營彼此間的矛盾正式浮上檯面。在 Facebook 內部的討論串中，「無子女」派認為，在 Facebook 要申請休假並不容易，但對有子女的員工來說卻輕而易舉；「有子女」派則認為，當過爸媽或照顧過長輩的人都知道，育嬰假或孝親假根本就不是「休息」，這類休假只是他們在兼顧工作與顧家間的不得已。

不只 Facebook，其他公司員工也有矛盾

Sheryl Sandberg 並沒有正面回應內部的爭論，只說績效考核取消和新版休假政策並不是指針對那些需要顧家的員工，而 Facebook 也早已因應「在家辦公」政策上路，一視同仁地提供全體員工更多獎金，也額外提供 1000 美元津貼讓員工購買相關工作設備。

但她的回應並沒有「止戰」，Facebook 也只好關閉內部論壇討論串。其實不只 Facebook，許多美國企業內部員工之前就對一些針對父母的額外福利政策感到不滿，而疫情大流行則加劇這樣的情況，包括 Twitter、Salesforce 等。

但對父母們來說，要讓他們一邊在家工作、一邊協助孩子在家遠距學習，其實的確不是一件易事。根據人力網站 ZipRecruiter 最新調查指出，如果學校沒有打算在今年秋天開學，在家工作的職業媽媽平均工作時間會減少 9%，在家工作的職業爸爸平均工作時間會減少 5%。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》