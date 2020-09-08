Firefox希望透過訂閱服務等方式爭取獲利 降低對Google依賴

近期傳出再度從Google手上獲取大筆資金，並且確保Google Search在2023年之前都會是Firefox瀏覽器預設搜尋引擎後，Firefox瀏覽器資深副總裁Dave Camp透露，目前正考慮透過訂閱服務，或是其他加值內容爭取獲利，藉此降低本身對於Google提供資金的依賴。

過去以來，Mozilla堅持以Firefox在瀏覽器市場形成抗衡勢力，從早期避免微軟Internet Explorer形成市場獨佔局面，到目前與Google Chrome抗衡，讓市場能有更多瀏覽器使用選擇。但另一方面，Mozilla過去以來也始終仰賴Google提供資金，藉此確保本身能順利運作。

雖然曾有一度與Yahoo合作，但Mozilla最終還是回歸與Google合作，使Google Search成為Firefox瀏覽器預設搜尋引擎選項，並且成為Mozilla目前最大營收來源。

而這樣的合作關係，其實與Mozilla本身追求網路平等理念相悖，例如Google持續藉由取得使用者同意，透過其隱私內容讓網路廣告最佳化，進而從中獲取利益，Mozilla的作法則是透過本身瀏覽器在市場形成抗衡局面，並且透過隱匿瀏覽等技術阻止網頁存取使用者隱私，避免業者透過使用者隱私賺取大量廣告費用。

相較於Google著重以廣告內容營利，Mozilla目前則更著重藉由提供VPN等服務項目，藉此增加本身獲利能力，並且持續尋求更大獲利的商業模式，希望能以此降低對Google的依賴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》