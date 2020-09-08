禁令衝擊！華為歐洲市場衰退 小米、OPPO趁勢爭奪市佔

在華為近期受到美國出口限制禁令影響下，華為不僅無法順利取得具GMS服務授權的Android作業系統，就連委託台積電代工生產的Kirin 9000系列處理器供貨也受到影響，導致華為在中國以外的海外市場銷售表現受到衝擊，尤其華為過去幾年著重投入的歐洲市場更開始面臨消費者使用忠誠考驗，而包含小米、OPPO在內中國品牌更積極爭奪華為歐洲市佔。

由於少了GMS服務授權，即便華為目前在歐洲市場推行機種仍維持採用Android作業系統，但搭載的卻是華為自有HMS服務，無法像其他品牌的Android手機可順利使用Google服務，在這樣的影響下，不少原本使用華為手機的消費者，先後開始選擇其他品牌機種，而小米、OPPO等品牌則是在此時搶奪華為原有市佔。

其中，OPPO從2018年選在法國羅浮宮揭曉年度旗艦手機Find X，並且宣布擴大歐洲市場布局，當時便以升降鏡頭打造的真全螢幕佔比設計，以及高速閃充技術吸引眾人目光，而小米也在這幾年持續投入歐洲市場發展，同樣也快速在歐洲地區累積品牌識別度。

相較OPPO目前希望在歐洲地區主打高階以上機種需求市場，小米則採取從入門到高階旗艦機種全面覆蓋策略，同時加上銷售智慧物聯網產品的模式，藉此深入消費者生活，進而讓小米品牌有更明顯在地發展成效。

依照Canalys近期數據顯示，OPPO在歐洲市場佔比成長相比去年同期增加3倍左右，而小米今年第二季在歐洲市場成長幅度則達65%，華為則相對下滑17%，並且由小米超越成為歐洲市場第三大智慧型手機品牌，僅次於三星及蘋果。

在近期受訪時，華為方面已經確認受到美國政府出口禁令影響，接下來即將推出的Mate 40系列手機，將成為目前最後一款搭載Kirin系列處理器的手機產品。而在稍早消息中，更傳出美國政府計畫將中國境內最大晶片代工業者中芯國際也納入技術出口禁止名單，預期將使華為面臨更大壓力。

而在華為海外市場面臨市佔下滑之際，除了小米、OPPO更積極布局歐洲市場，並且企圖爭取更多市佔成長機會之外，過去主攻東南亞等市場的realme，同樣也宣布將強化歐洲市場布局，顯然也是希望爭取華為逐漸衰退的歐洲市佔。

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