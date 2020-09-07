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美國政府討論是否將中芯國際列入出口禁令 進一步阻斷華為後路

聯合新聞網 / 楊又肇

路透新聞報導指稱，美國政府正考慮將中國規模最大、技術最先進的晶片製造商中芯國際列入商務部提出的出口禁止名單內，勢必將讓華為受到更大影響。

由於先前禁令影響，使得華為與台積電合作僅能道今年9月16日為止，因此也讓華為緊急向台積電下訂代工生產的Kirin 9000系列處理器產能面臨吃緊，同時也讓即將推出的Mate 40系列成為目前最後一款採用Kirin處理器的手機產品。

而在路透新聞報導指稱，美國國防部認為中芯國際與中國軍方有密切交流，其中包含與中國境內最大軍事企業有往來合作，同時旗下技術也應用在與中國軍方相關研究，因此美國政府討論是否將中芯國際納入商務部先前提出的出口禁止名單。

由於華為先前已經受到新一波禁令影響，就連旗下子公司、關係企業也陸續被列入禁止名單內，此次更傳出中芯國際可能也會被列入禁止名單，勢必將讓華為日後也難以透過中芯國際技術資源代工其處理器產品，因此形式上也意味美國政府將額外限制華為其他發展可能。

不過，中芯國際自然對美國政府說法強烈否認，同時強調旗下技術與代工服務均以一般民間用途為主，並未與中國軍方涉及任何關係，但依照美國政府方面的說法則是強調中芯國際與中國政府有深度連結關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

國軍 台積電

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