「騰訊微博」月底關站 網驚：有騰訊微博？

騰訊微博4日發出公告稱，將於28日晚上11時59分停止服務和運營。從2010年推出以來，騰訊微博一直無法打過新浪微博，10年後終於走入歷史，許多網友看到公告第一個反應是「還有個騰訊微博？」不過也有長期使用者感嘆「再見了我的青春」。

綜合媒體報導，騰訊微博表示，28日晚上11時59分後，用戶將無法登入，呼籲用戶提前備份檔案。騰訊微博也在公告中感謝用戶多年來的陪伴與支持。

騰訊2010年4月1日跟隨新浪推出微博服務，用戶可以通過網頁、簡訊、手機程式、QQ等方式發布最長140字的廣播，有如中國版的推特。10年來雖然有一定的使用者，但始終無法超越早一步推出微博服務的新浪微博，以及同樣是騰訊旗下的微信朋友圈，騰訊微博幾乎呈現荒廢狀態。

看到公告後，許多網民紛紛留言諷刺騰訊微博的低知名度：「還有個騰訊微博？」、「好吧，微博一場，我送你上熱搜」；有的則是檢討騰訊經營不善「幾年前就經常出問題也沒人修。實質上已經停了幾年了」、「晚一步，步步晚」、「騰訊自己做到一半不做了，也不引流了，也不宣傳了」、「微信一站穩，騰訊就知道移動互聯網的門票自己也有了，騰訊微博還搞不搞不重要了」；也有用戶感嘆「一家獨大也不是什麼好事」、「再見了我的青春」；還有人提到「不還有個搜狐微博嗎？好像死好久了」。