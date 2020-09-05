最新5G排名，台灣第四！這個國家竟打敗韓國搶下冠軍

台灣今年7月剛起跑5G服務，到底目前5G的使用體驗和國際相比如何呢？根據調查機構OpenSignal 8月底剛公布的統計，台灣在全球5G網速上排名第四；可用度則排名第六。才剛開跑網速就擠到前四強，但是網速和可用度，各代表什麼意義？同時，平時較少人認定為科技先進國的沙烏地阿拉伯，為何5G競賽上竟然表現如此好？

首先來談網速，OpenSignal統計的是下載速，也是許多人實際上使用手機比較有感的數據。因為下載遊戲或影音時，如果卡卡的一定會覺得使用體驗很差。只是，實際上影響下載速度的原因很多，光是周遭許多人都在使用，就可能會讓下載速變慢。OpenSignal在這方面的統計方式，比較能反映真實使用狀況。

下載速度的真相

它並不是請電信商提供在自家機房測試的下載速度數據，而是如下圖所示，請網友下載OpenSignal專屬的測速App，並直接請他們在線上協助測試與回報，再經過專業分析納入統計中，實際上眾多影響因素都會反映在內。

所以在這次統計上，在12個已有5G的國家地區中，能列名前四的沙烏地阿拉伯、韓國、澳洲與台灣，是在真實狀況中下載速度領先他國。至於沙烏地阿拉伯為何能領先？根據RCRWirelessNews報導，沙烏地阿拉伯當地電信商Zain，和諾基亞早在2019年6月就簽訂了一項合作計畫，協助建立當地的5G基礎建設。

這個合作計畫特別規劃引進「巨量天線」（Massive Multiple-Input Multiple-Output）的技術，簡單來說就是把更多天線塞進5G小型基地台，透過多根天線的發送和接收，讓資料傳輸速度更快。

也因此，Zain不僅在5G服務上超前部署，至2019年底已在沙烏地阿拉伯當地建置了約2600個5G基地台，合作伙伴又是此領域先驅企業諾基亞，難怪這次排行成冠軍，還超過了更早在2019年4月就起跑的南韓。

可用度和基台密度有關

再來是可用度這個指標，和電信商談的涵蓋率不同，這是一般人每天有多少時間，確實可以用聯網工具連上5G的比例。台灣目前的可用度為18.6％，表示每天不到兩成的時間可以連上5G。OpenSignal的這個數據，也是商請各地網友實際回報狀況來統計出來的，當然這數據和電信商部署基地台的多寡、與當地地區部署的密度以及實際使用狀況都有關。

在此指標上，沙烏地阿拉伯表現依舊是第一，香港與科威特因為面積小，只要開始起跑，較容易快速部署夠多夠密的5G基地台，表現好可以想像。

台灣夠快適合做創新應用

台灣落居於南韓、科威特、香港與美國之後為第六名，為何會輸給了面積明顯大得多的美國？

主要是美國使用的是低頻段5G頻譜，優點是比較容易涵蓋更廣大的範圍，缺點則是網速較慢。當然台灣這方面要又快又廣，各家電信商也仍需要再加把勁。

所以，台灣人是否該積極擁抱5G了呢？從OpenSignal公布的最新數據來看，台灣電信商提供的網速體驗是有國際領先水準的，可讓有點子的創業家研發5G應用創新的各種方案，做市場測試。畢竟以萬物聯網為訴求的5G，未來商機非常大，包括了遠距醫療、AR／VR、串流娛樂等，各國業者與新創團隊都在搶進開發中，台灣也不容錯過這個可以讓產業升級的機會。

至於一般消費者，則不妨善用電信商提供的試用方案，看看平日工作地點與家裡是否已能順利連上5G，再做決定會更好。

（作者／林士蕙 本文出自2020.9.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）