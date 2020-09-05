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亞馬遜Prime Air無人機送貨服務 被視為「航空公司營運業務」

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦航空管理局表示，將把亞馬遜旗下Prime Air無人機送貨服務視為航空公司營運業務，藉此讓亞馬遜能順利在美國境內提供商用無人機貨運遞送服務。

而在美國聯邦航空管理局批准亞馬遜Prime Air業務後，負責此項業務的亞馬遜副總裁David Carbon表示將持續將更多無人機貨運技術推廣到更多地區，藉此提供最快可在30分鐘內送貨上門服務。

除了亞馬遜的Prime Air，隸屬Alphabet的無人機送貨服務Wing，以及UPS推行的無人機送貨服務，目前也都獲得美國聯邦航空管理局批准，將可在美國境內提供以無人機運作的貨運服務。

在去年re:Mars活動上，亞馬遜宣布推出全新設計的無人機，除了將動力提升，並且加上6角形的保護外框，更導入可自動化避障的人工智慧功能，同時最高飛行距離可達24公里左右，可在30分鐘內完成遞送2.2公斤以內貨物，但依然要符合美國境內對於無人機使用規範情況下，最高承載重量可能會少一些。

新款無人機同樣可對應垂直起降，而在空中飛行過程，則會將旋翼方向改變，藉此增加飛行速度表表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

UPS 亞馬遜 無人機

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