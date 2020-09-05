台積電7nm製程撐腰 聯發科針對美國5G頻段打造天璣1000C處理器

還記得「史萊姆的第一個家」嗎？近日有網友發現，這個創立於民國86年的網站，時至今日天天更新，每天仍有新的小遊戲及應用程式上線供大家免費下載。先前就有網友讚嘆這種「毅力」，直呼誇張到可以去申請文化遺產。

2020-09-04 14:50