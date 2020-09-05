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台積電7nm製程撐腰 聯發科針對美國5G頻段打造天璣1000C處理器
由於美國地區電信業者採用5G網路頻段與台灣、中國地區有些微差異，因此聯發科宣布針對美國市場需求打造的天璣1000C處理器，同時更確認在美國地區銷售的LG Velvet 5G將會採用此款處理器規格，並且搭配美國電信業者T-Mobile服務銷售。
而此次針對美國市場打造符合在地電信業者使用頻段的天璣1000C處理器，更意味聯發科計畫進一步深入美國市場布局。
依照聯發科說明，天璣1000C處理器同樣以台積電7nm製程打造，以先前推出的天璣1000處理器為基礎，分別採用4組Arm Cortex-A77 CPU與4組Cortex-A55 CPU構成，並且採用Mali-G57 GPU與APU 3.0設計，本身則是與T-Mobile合作打造，藉此對應美國境內5G網路頻段。
其他部分則支援AV1解碼播放、雙重語音喚醒、雙螢幕顯示輸出，以及整合人工智慧技術的相機功能。
除了此次推出的天璣1000C處理器，聯發科先前已經累積推出天璣1000、天璣1000+、天璣1000L，以及天璣800、天璣800U、天璣800與天璣720在內處理器規格，藉此在不同等級規格手種提供5G連網功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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