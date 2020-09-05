Arm新款Cortex-R82處理器 加快AIoT物聯網裝置、邊緣運算執行效率

Arm針對AIoT裝置與次世代企業運算型儲存解決方案設計需求，推出新款Cortex-R82處理器，並且以64位元架構、整合Linux作業系統能力設計，並且能讓裝置儲存端對應更高運作效能與記憶體存取效率。

相比先前產品，Arm強調Cortex-R82將提供兩倍效能提昇，並且能在裝置端進行完成前期運算，藉此讓人工智慧、機器學習等應用能以更低延遲表現運作，同時也能合併使用Arm Neon技術進行運算加速。

Cortex-R82以64位元架構設計，最多可對應存取1TB容量記憶體容量，並且整合Linux作業系統能力，讓裝置儲存端就能直接進行數據運算，藉此加快物聯網、機器學習或人工智慧技術運作，讓邊緣運算處理速率加快，讓交通訊號控制、自動化運作等需求能以更高效率運作。

而Cortex-R82最高能以8核心形式設計，並且能以更具彈性形式串接不同軟體應用，藉此對應多元運算需求，並且確保一定擴充彈性，同時也能降低建置成本。此外，由於本身整合Linux作業系統能力，因此也能快速串接Docker、Kubernetes等容器架構，讓使用者能快速佈署不同網路應用服務。

同時，Cortex-R82也支援Arm TrustZone安全技術，藉此確保設備使用安全，並且將硬體韌體與軟體運作進行隔離，確保韌體不受外部攻擊。

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