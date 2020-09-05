realme深化歐洲市場 國際布局仍維持4G、5G手機產品並重策略

日前在中國市場揭曉realme X7系列手機後，realme很快地在IFA 2020期間宣布將在歐洲市場推出realme 7系列手機，以及新款360度攝影機realme Smart Cam 360與智慧燈泡realme Smart Bulb，並且推出以有線連接左右耳機的realme Buds Wireless Pro，並且預告將在地四季於歐洲市場接續推出realme X7系列、realme V5，另外也將推出新款真無線耳機realme Buds Air Pro與新款智慧手錶realme Watch S Pro。

在此次說明中，realme更說明截至今年已經累積推行超過50款AIoT產品，並且圍繞在電視、手錶、耳機與音箱四個產品類別，同時也累積啟用超過280處銷售店面，在明年目標則期望讓AIoT產品數量可以增加至100種以上，在後續由realme首席營銷長徐起說明，更透露未來包含平板、筆電在內產品也會是考慮推出項目，但目前暫時還無法透露具體細節。

而除了先前強化東南亞市場布局，realme接下來將會深入強化歐洲市場發展，其中包含將在德國成立歐洲市場營運總部，並且建立百分之百在地運作的營銷團隊，同時將持續掌握包含丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、荷蘭、比利時及盧森堡在內8個主要市場，更計畫進駐德國、英國、波蘭、希臘、捷克、西班牙、法國與義大利等7個全新歐洲市場。

同時，realme也表示計畫在2021年成為歐洲市場前5大手機品牌，並且計畫實現1500萬支手機出貨量目標。除了將強化歐洲市場布局，realme也強調未來依然會著重東南亞市場發展。

在此次接受訪談時，徐起強調未來realme品牌並非聚焦在性價比價值，而是希望將更多原本僅在高階機種提供設計，以更超值價位提供給消費者，例如先前應用在realme V5的125W SuperDart閃充技術，未來也會下放給更多機種使用，甚至也會讓65W閃充成為市場普及應用規格。

至於此次在realme X7系列選擇使用聯發科處理器，徐起則說明主要看中聯發科此款處理器應用效能表現，因此在雙方建立合作情況下，將天璣處理器應用在新款X系列手機產品。

另外，對於先前在中國市場說明未來不再生產4G手機產品，最主要是因為中國市場已經開始轉向5G網路應用，但考量國際市場仍有不少地方尚未開通5G網路服務，因此依然會維持同步提供4G及5G手機產品策略，並且慢慢協助各地電信業者全面移轉到5G網路服務應用。

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