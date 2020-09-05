亞太與遠傳3.5GHz共頻共網合作20年 使旗下5G網路服務更為完整

遠傳電信宣布，將以旗下3.5G頻段 (80MHz頻寬)與亞太電信進行共頻共網合作，並且將由亞太電信將分擔遠傳3.5G頻段約九分之二成本，預計支付新台幣94.73億元的頻譜費用，藉此取得長達20年的遠傳電信3.5G頻段約九分之二的網路容量使用權。

由於亞太電信先前僅取得28Ghz頻段，並未取得主流的3.5GHz頻段資源，因此宣布與遠傳電信進行共頻共網合作，藉此取得遠傳電信3.5G頻段約九分之二的網路容量使用權。

雙方在依法獲准進行共頻共網合作後，將由遠傳電信先增資投資亞太電信新台幣50億元，並且同意在2022年6月30日之前，由遠傳電信發行新股與鴻海交換其持有部分亞太電信股權。而在交易完成後，遠傳電信與鴻海將個別持有亞太電信股份23.8%。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳自NCC制定5G共頻共網政策以來，一向秉持開放態度，遠傳標得的5G頻譜優勢亦足以支援同業亞太電信共頻共網，並仍能在三大電信之中維持用戶個人5G最大優質頻寬；與亞太電信5G共頻共網後，透過成本分擔，遠傳將能提升頻譜效益，降低網路成本，轉而投入資源開發更多5G服務，和更優質的5G網路體驗，消費者將是最大贏家。 遠傳本著誠信、互惠、雙贏並且遵法的原則很高興與亞太電信合作；相信此次合作將為台灣電信史上之重要里程碑。」

亞太電信總經理黃南仁表示：「本次合作傳達兩個重要意涵，第一，因應5G發展，透過共頻共網集合兩家電信公司網路資源，可加速推動5G網路建設，並提供消費者更佳之5G網路服務。基於政府法規開放支持、符合國際技術標準、有助於提升網路效益等有利因素促使下，預期共頻共網將成為5G新潮流和新趨勢。第二、雙方在同一5G高速網路支持下，仍將各自投入資源，致力發展5G多元加值應用及垂直場域智慧應用，帶動電信業者由提供單純電信服務，轉型為多元資通信服務業者，創造企業更高之價值。」

而亞太電信透過此次策略合作，將提供使用者升級更具競爭力的5G網路服務，預計透過共頻共網合作的3.5GHz頻段做為其5G網路服務主要使用頻段，並且配合本身持有28GHz頻段對應垂直場域或特定應用服務使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》