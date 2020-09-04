NVIDIA RTX 30系列顯卡很威 但為何棄台積電7nm製程採用三星三年前的8nm製程？

NVIDIA發表了Ampere新世代顯示卡，新的 RTX 30 系列帶來更強的光柵化（Rasterization）技術、Reflex低延遲技術、光線追蹤 3D 渲染效果，不過也有人質疑，為什麼採用的是三星三年前的 8nm製程，而非更好的台積電 7nm製程？

NVIDIA這次發佈了GeForce RTX 30系列顯卡。總計發佈了RTX3080、3070與性能怪獸RTX 3090三款顯卡。RTX 30系顯卡使用全新的安培架構，並且採用了三星8nm製程。

這個系列的CPU採用新的安培架構，相比2018年的RTX 20系列，幾乎在各個方面都有持續顯著的提升，包括成本效益。所有的晶片都由三星製造，不但不是台積電，甚至沒有採用三星最新的5nm製程，而是用了8nm製程。

用三年前的製程就能海放對手！NVIDIA對安培架構有自信

沒有使用5nm製程，可能說明了三星在5nm方面的良率還是有問題要克服，因此透過更可靠的8nm製程拿下了NVIDIA這筆大單。

但是，其實AMD去年已經發表了7nm製程的RX 5700系列，不過NVIDIA當時則表示AMD雖然用了7nm製程，但是表現還不如 12nm 的 Turing 架構顯示卡。不過，從去年NVIDIA宣布了安培架構以來，大家本來是預期他們還是會用台積電的7nm製程，來「跟上時代」。但老黃硬是讓大家猜不透。

其實製程當然對於散熱、效能有很大的作用，不過NVIDIA想證明的，或許是架構以及他們的獨家技術才是最重要的核心。

黃仁勳針對安培架構表示，新的RTX架構在RTX遊戲中可以展現出最低50%提升，部分遊戲提升超過100%。同時黃仁勳還表示 ，這是NVIDIA有史以來提升最大的產品更新。並且在展示的RTX Demo可以看到，在圖靈架構下只能以720P 25 FPS播放的遊戲，而安培架構則是1440P 30 FPS播放。

成本考量也是重點

另外一點，更有可能的是成本考量。這次 RTX 30系列強調，可以用幾乎與RTX 20系列相同的價格，但是帶給你2倍的效能表現。想要達成這點，不得不考慮成本的因素。

不管是採用三星的5nm，或是台積電的7nm、5nm製程，這些目前都有其它的大廠在搶著下單，成本一定是降不下來。

而三星的8nm是2017年開始量產，主要延續自10nm的製程，經過這幾年下來，技術已經相當成熟，良率一定沒有問題，但是產能並未全滿。因此，據傳三星用了將近台積電的六折的價格來搶單，這個報價讓NVIDIA相當心動。

不過，為了讓他們更安心，三星為了這筆大單，將8nm技術針對NVIDIA的需求客製化進行了改進，兩家公司將這製程簡稱為8N NVIDIA，用來打造次世代的RTX顯卡。NVIDIA也改了散熱方案，重新設計了PCB，結果就是這款晶片包括有280億個電晶體、理論繪圖效能最高可達到30TFlops。並且達成了在價位帶上與前代GeFocre RTX 20系列相同的基礎上，提供了2倍效能表現。

換句話說，根據不同的使用情況，這些顯卡的性能是原來的兩倍，能效是原來的近兩倍。這些性能提升的關鍵，首先是電晶體密度，在與先前相同技術基礎之下製造的晶片相比，8N NVIDIA的客製化技術，讓晶片速度提高了約10%。

因此，對三年前的製程技術進行改造，達成這樣驚人的結果，既是三星的成就，也是NVIDIA的成就。

對於三星晶圓廠來說，這無疑也是一個相當巨大的勝利，而且基於目前他們在5nm良率上的持續掙扎，以及接連失去的供應商訂單，拿下NVIDIA等於是給了他們一場及時雨。

不過，當然產品好不好，還是要等到上路開賣之後才知道。在散熱方面目前業界對於RTX30還有疑慮，也只能等到日後才能證實。

相關來源：sammobile

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》