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個人照上必備iPhone和AirPods？研究揭密讓你吸引力提高76％
根據 Comparemymobile.com 一項新的研究顯示，在流行的約會應用程式上，Apple iPhone 用戶比 Android 用戶更容易獲得匹配。如果使用 Blackberry，您幾乎沒有希望。
CompareMyMobile 分析了流行的約會應用上 5 萬次滑動和匹配結果，Apple iPhone、Apple Watch 和 AirPods 的擁有者如果在約會資料中加入了這些設備，那麼他們比其他設備的用戶或沒有顯示任何高科技的用戶 「更有吸引力」高達 76%。其中 Apple Watch 貢獻了 61%，而 AirPods 貢獻了 41%。
Comparemymobile 為了保證研究的可控性，他們在每個案例中使用相同的照片，唯一的區別是展示的產品不同。該研究的其他發現，女性比男性更在意潛在匹配對像在高科技方面的選擇。根據結果，擁有 iPhone 的用戶被 「刷螢幕」的機率增加到 76%。 Apple Watch貢獻了 61%，而 AirPods 貢獻了 41%。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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