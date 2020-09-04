全球大Wi-Fi有譜？SpaceX稱衛星網路Starlink網速已達100Mbps

雖尚未達到之前宣稱 Gbps 等級的速度，但同時可以實現類似 5G 的「低延遲」效果。

SpaceX 的衛星網路計畫「Starlink」有了最新進展。在美國時間本週四早上發射第 12 批衛星之後，SpaceX 宣布 Starlink 網路下載速度已達 100 Mbps，雖尚未達到之前宣稱 Gbps 等級的速度，但同時可以實現類似 5G 的「低延遲」效果。下面影片就是本次發射實況。

Starlink（星鏈）是 Elon Musk 的衛星寬頻網路計畫，整個系統預計將使用近 12000 顆衛星組成並於地球低軌道運行，向地面提供網路服務，實現全球的低成本高速上網，目前 SpaceX 升空的衛星已有 700 多顆，並從今年夏天開始早期 Beta 測試。

而且 SpaceX 還表示，他們同時已經成功實現兩顆衛星之間的無線寬頻連線技術「Space Lasers」，已成功傳輸數百 GB 的資料。

不過在 8 月時，曾有美國 Reddit 網友達到 Beta 版私下測試，發現平均速度僅在 11 Mbps 和 60 Mbps 之間。

SpaceX 曾向美國 FCC 表示完整 Starlink 的系統可以提供 Gbps 等級的下載速度，但最起碼也要升空 4,400 顆才能達到。

先前 FCC 已批准 SpaceX 計劃裡兩群衛星發射計畫：第一組由 4409 顆衛星組成，第二組由 7518 顆衛星組成，計劃能否獲得 FCC 的批准，就得看在這六年內是否能發射計畫中的一半衛星數。

同時，SpaceX 即將開放公開 Beta 測試，不過他們會優先讓美國華盛頓州的鄉村地區使用者測試，並逐漸擴展到美國北方和加拿大南部。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》