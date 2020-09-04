寶可夢也能跑？不用電池的GameBoy 只吃太陽能跟按鈕動能

別緊張，事實上這不是一台要拿來賣的懷舊掌機，而是科學家為了驗證「間歇運算」概念的機器。

你是否還記得小時候要帶 GameBoy 出去玩，包包裡還多帶好幾顆 3 號電池的回憶？好的，事隔發售 31 年，有美國跟荷蘭的科學家合作，真做了一台完全不用電池的 GameBoy。

這台不用電池的 GameBoy 叫做「Engage」，從影片可以看到，雖然外觀大小跟原本 GameBoy 差異不大，但它的螢幕小很多（為了節能跟拿來放太陽能板），而且...沒有音效。

別緊張，事實上這不是一台要拿來賣的懷舊掌機，而是 Jasper de Winkel、Vito Kortbeek、Josiah Hester 和 Przemyslaw Pawelczak 四位科學家即將為 2020 UbiComp 論壇所準備的實驗機。他們真正想驗證的技術叫做「間歇運算」（Intermittent Computing）；正常來說，不管是一台 GameBoy、PSP 還是 Switch，任何遊戲主機都需要事先存檔，否則主機一旦沒電，遊戲就會被迫停止只能從頭玩起。

這四位科學家就是想徹底為電子產品擺脫電池，所以設計了太陽板可以為 Engage 供應電力，另外按按鍵的時候，Engage 還會進一步把你按按鈕的動能收集起來轉化成電能。

但其實光靠太陽板跟按鈕動能電力還是很弱，而且很不穩定，隨時都有斷電可能，越複雜的遊戲 ROM 還會越耗電。而且這台 Engage 還是真正意義上沒有任何「儲電裝置」，不是主機沒電就無法存遊戲進度嗎？怎麼辦呢？這就是他們想驗證「間歇運算」的地方了。首先他們為 GameBoy 設計了一層新的軟體記憶層來「隨時」保存遊戲進度，從而確保讓所有資料都可以在毫秒內被保存或讀取。

除此之外，他們還新設計了一種被稱為「MPatch」的新存檔點技術，當系統檢測到電力不足時，就會強制設最終存檔點。所以當你再把主機拿去照一照太陽或按個幾下按鈕，又可以馬上玩了。（有一點那種手壓 LED 手電筒的感覺。）

這種技術事實上也不是為遊戲主機設計，而是想證明間歇運算概念的可行性，尤其在氣候變遷越來越劇烈之下，這種結合節能跟儲存資料的技術可能特別適合運用在 IoT 的裝置上變得越來越重要。

不過科學家並沒有把 GameBoy 歷史上所有一千多款遊戲一款一款拿來試，被問到能不能玩寶可夢，他們也只能笑笑說「理論上可以，但應該很難...」

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》