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民國86年就有！「史萊姆的第一個家」每日持續更新 網讚台灣的文化遺產

聯合新聞網 / 綜合報導
史萊姆的第一個家至今仍持續更新。 圖擷自史萊姆的第一個家
史萊姆的第一個家至今仍持續更新。 圖擷自史萊姆的第一個家

還記得「史萊姆的第一個家」嗎？近日有網友發現，這個創立於民國86年的網站，時至今日天天更新，每天仍有新的小遊戲及應用程式上線供大家免費下載。先前就有網友讚嘆這種「毅力」，直呼誇張到可以去申請文化遺產。

點進史萊姆的第一個家，首頁最先映入眼簾的是每天的更新日記，「每次updated後都會記錄哦」，例如今(4)日就已更新了12款好用軟體，簡介最後還會寫上推薦的網友。熟悉的好玩遊戲區版面和記憶中並無太大變化，依然可以找到小朋友下樓梯、皮卡丘打排球等「時代的眼淚」。

在網站內可以看見曾經輝煌的紀錄，諸如每日參觀者超過50萬人次、每月瀏覽網頁數3億次以上、Yahoo！奇摩搜尋排行榜連續破百週排名前3名，都證明了是不少台灣人的兒時共同記憶。

根據維基百科指出，史萊姆的第一個家創辦人網路暱稱就叫做史萊姆，站長表示起因都是常被朋友開玩笑，長得很像「勇者鬥惡龍」中的怪物史萊姆。值得注意的是，由於網站資源皆是免費，人力成本甚至能壓到每日1個人更新就夠了。

不少網友都驚訝「網頁還是上個世紀的樣子」，細數這些年來無名小站掛了、台北NOVA關了、CRT已經絕跡了、PC已經不附磁碟機了、光碟機變雞肋了、比爾蓋茲已經退休了，但史萊姆還在持續更新實在太可怕。

網站目前仍可以找到小朋友下樓梯等懷舊遊戲。 圖擷自史萊姆的第一個家
網站目前仍可以找到小朋友下樓梯等懷舊遊戲。 圖擷自史萊姆的第一個家

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