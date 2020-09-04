聽新聞
test
0:00 / 0:00
Qualcomm確認明年初推出5G功能的Snapdragon 400系列處理器
如先前說法，Qualcomm不僅日前將5G連網功能下放至Snapdragon 600系列處理器，稍早更確認將在Snapdragon 400系列處理器增加5G連網功能，並且將由小米、Motorola、OPPO等手機品牌採用，並且推出相關應用手機產品。
而依照Qualcomm總裁Cristiano Amon表示，目前在35個國家地區境內總計多達80個電信業者已經開始提供5G網路服務，預期未來將能藉由Snapdragon 400系列處理器對應更多5G連網需求。
不過，Qualcomm並未透露預計加入5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器細節，僅說明將會在2021年第一季內推出，同時也會由小米、Motorola與OPPO推出應用此類處理器的手機產品。
就目前Qualcomm推行支援5G連網處理器產品，將包含Snapdragon 855、Snapdragon 865、Snapdragon 865+，以及Snapdragon 768G、Snapdragon 765G、Snapdragon 765，另外也推出Snapdragon 690處理器，預計加入支援5G連網功能的Snapdragon 400系列，更意味Qualcomm旗下處理器產品將更全面對應5G連網使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言