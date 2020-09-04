Qualcomm確認明年初推出5G功能的Snapdragon 400系列處理器

如先前說法，Qualcomm不僅日前將5G連網功能下放至Snapdragon 600系列處理器，稍早更確認將在Snapdragon 400系列處理器增加5G連網功能，並且將由小米、Motorola、OPPO等手機品牌採用，並且推出相關應用手機產品。

而依照Qualcomm總裁Cristiano Amon表示，目前在35個國家地區境內總計多達80個電信業者已經開始提供5G網路服務，預期未來將能藉由Snapdragon 400系列處理器對應更多5G連網需求。

不過，Qualcomm並未透露預計加入5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器細節，僅說明將會在2021年第一季內推出，同時也會由小米、Motorola與OPPO推出應用此類處理器的手機產品。

就目前Qualcomm推行支援5G連網處理器產品，將包含Snapdragon 855、Snapdragon 865、Snapdragon 865+，以及Snapdragon 768G、Snapdragon 765G、Snapdragon 765，另外也推出Snapdragon 690處理器，預計加入支援5G連網功能的Snapdragon 400系列，更意味Qualcomm旗下處理器產品將更全面對應5G連網使用需求。

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