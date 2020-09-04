快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

Qualcomm更新第二版Snapdragon 8cx處理器 宏碁、HP將率先應用

聯合新聞網 / 楊又肇

2018年12月宣布推出比擬筆電處理器效能，同時具備常時連網功能的Snapdragon 8cx處理器後，Qualcomm再次宣布推出第二版設計，並且由宏碁推出的新款螢幕可翻轉筆電Spin 7成為第一款應用此款處理器機種。

以規格來看，第二版設計的Snapdragon 8cx處理器維持相同運作時脈與架構設計，效能一樣定位在對比Intel Y系列Core i5處理器規格，並且在整體效能提昇18%比例。

實際差異部分，則包含藉由全新Spectra ISP等設計提昇人工智慧應用效能，以及採用新款Wi-Fi、藍牙連接規格，並且加入支援3200萬畫素鏡頭、4K HDR錄影，以及HDR播放功能，另外也能透過單一連接線對應兩組4K解析度螢幕輸出，並且支援60fps顯示規格。

而連網部分則採用處理器與數據晶片獨立分開設計，可支援Qualcomm X55等5G數據晶片，或是使用X20等4G數據晶片。

至於在軟體相容部分，微軟產品長Panos Panay則強調將使App Assure設計擴展至Snapdragon 8cx等處理器，藉此提昇app運作相容性

另外，除了宏碁推出的新款螢幕可翻轉筆電Spin 7成為第一款應用此款處理器機種，HP也預計會在今年底推出搭載第二版設計Snapdragon 8cx處理器的應用機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 筆電 處理器 宏碁

延伸閱讀

聯發科：開發5奈米 腳步不會停

華碩推新品 發表搭載第11代Intel Core處理器個人電腦

華碩在換上新處理器的筆電增加更多與行動裝置連動功能

英特爾發表Tiger Lake處理器 逾150款設計開發中

相關新聞

NCC抓大放小？強制揭露業界機密？OTT專法草案爭議一次看

引起業界高度關注，由 NCC 擬定的 OTT 專法（網際網路視聽服務管理法）日前終於推出草案，並在今天大陣仗舉辦公聽會先帶大家快速回顧一下重要爭議：

王雪紅再次兼任HTC執行長！Yves Maitre上任不滿一年這原因離職

今年6月才強調新款5G連網手機HTC U20 5G也會進軍海外市場銷售，同時也計畫推出定位更高的旗艦機種，HTC執行長Yves Maitre表示因為無法兼顧家庭與工作，選擇離開HTC，並且將由董事長王雪紅再次兼任執行長職務。

多災多難！更新Windows 10後竟會降低SSD使用壽命 微軟想辦法修復中

上半年度釋出的 Windows 10 2004 版本更新可以說是多災多難，尤其對於 SSD 固態硬碟使用者來說，一個麻煩的 Bug 可能會導致 SSD 效能與壽命，雙雙受到嚴重影響。對此，微軟打算在下一個 Windows 10 更新中進行解決。

微星啟用全新品牌標誌設計 推出全新商務應用筆電

微星稍早宣布啟用全新品牌標誌，並且宣布推出搭載Intel Tiger Lake架構設計的第11代Core系列處理器，並且鎖定商務工作使用需求的Summit系列筆電，另外也推出針對行動工作使用需求的Prestige與Modern系列筆電，其中Prestige 14 Evo更符合Intel全新EVO品牌認證設計。

聯發科推出全新5G連網晶片組T750 補足5G連網布局最後一哩

聯發科宣布推出以台積電7nm製程技術打造的全新5G連網晶片組T750，主要用於5G用戶終端設備 (CPE)、固定無線接取 (FWA)、行動熱點 (mobile hotspot)等設備設計需求，藉此補齊旗下5G網路解決方案最後一哩。

Qualcomm更新第二版Snapdragon 8cx處理器 宏碁、HP將率先應用

2018年12月宣布推出比擬筆電處理器效能，同時具備常時連網功能的Snapdragon 8cx處理器後，Qualcomm再次宣布推出第二版設計，並且由宏碁推出的新款螢幕可翻轉筆電Spin 7成為第一款應用此款處理器機種。

Qualcomm確認明年初推出5G功能的Snapdragon 400系列處理器

如先前說法，Qualcomm不僅日前將5G連網功能下放至Snapdragon 600系列處理器，稍早更確認將在Snapdragon 400系列處理器增加5G連網功能，並且將由小米、Motorola、OPPO等手機品牌採用，並且推出相關應用手機產品。

Niantic與全球電信業者合組擴增實境聯盟

日前透露將擴大投入擴增實境內容布局後，Niantic宣布與包含德國電信、英國電信、Globe Telecom、Orange、SK Telecom、SoftBank、TELUS及Verizon在內電信業者合作，預計合組Niantic全球級擴增實境聯盟 (Niantic Planet-Scale AR Alliance)，預期推動更龐大的擴增實境體驗發展。

推特又傳駭客攻擊 印度總理莫迪帳號遭殃

印度總理莫迪（Narendra Modi）個人網站推特帳號今天清晨傳出遭遇駭客攻擊，發出一連串推文要求跟隨者透過加密貨幣...

英特爾發表Tiger Lake處理器 逾150款設計開發中

美商晶片大廠英特爾今天發表代號Tiger Lake的第11代Intel Core筆記型電腦處理器，宏碁、華碩等合作夥伴有...

Intel針對工作需求筆電 提出全新EVO品牌認證

除了正式揭曉採Tiger Lake架構設計的第11代Core系列筆電處理器，Intel也同步宣布啟用全新品牌標誌設計，其中更包含以第二版Project Athena設計規範為基礎的EVO品牌認證，主要是藉由搭載第11代Core系列筆電處理器，以及全新Intel Iris Xe Graphics顯示設計構成，並且符合工作使用效率提昇設計需求。

Intel推出Tiger Lake架構、Iris Xe Graphics顯示設計的第11代Core系列筆電處理器

從今年初開始進行預熱，期間更宣布啟用全新SuperFin製程技術後，Intel正式宣布推出採用Tiger Lake架構，以及Iris Xe Graphics顯示設計的第11代Core系列筆電處理器，強調可在內容創造速度提升至2.7倍，辦公室生產力提升20%以上，遊戲與直播串流則提升至2倍以上。

熱門新聞

多災多難！更新Windows 10後竟會降低SSD使用壽命 微軟想辦法修復中

NCC抓大放小？強制揭露業界機密？OTT專法草案爭議一次看

考量特殊天線設計 傳僅1款5G iPhone支援毫米波

MSI微星龍魂 今年首度進軍台北3C電腦展

Google新機即將到來！Pixel 5、Pixel 4a 5G現身美國FCC認證網站

微星進軍台北3C電腦展 精選開學筆電降萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。