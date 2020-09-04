Qualcomm更新第二版Snapdragon 8cx處理器 宏碁、HP將率先應用

2018年12月宣布推出比擬筆電處理器效能，同時具備常時連網功能的Snapdragon 8cx處理器後，Qualcomm再次宣布推出第二版設計，並且由宏碁推出的新款螢幕可翻轉筆電Spin 7成為第一款應用此款處理器機種。

以規格來看，第二版設計的Snapdragon 8cx處理器維持相同運作時脈與架構設計，效能一樣定位在對比Intel Y系列Core i5處理器規格，並且在整體效能提昇18%比例。

實際差異部分，則包含藉由全新Spectra ISP等設計提昇人工智慧應用效能，以及採用新款Wi-Fi、藍牙連接規格，並且加入支援3200萬畫素鏡頭、4K HDR錄影，以及HDR播放功能，另外也能透過單一連接線對應兩組4K解析度螢幕輸出，並且支援60fps顯示規格。

而連網部分則採用處理器與數據晶片獨立分開設計，可支援Qualcomm X55等5G數據晶片，或是使用X20等4G數據晶片。

至於在軟體相容部分，微軟產品長Panos Panay則強調將使App Assure設計擴展至Snapdragon 8cx等處理器，藉此提昇app運作相容性

另外，除了宏碁推出的新款螢幕可翻轉筆電Spin 7成為第一款應用此款處理器機種，HP也預計會在今年底推出搭載第二版設計Snapdragon 8cx處理器的應用機種。

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