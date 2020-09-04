微星啟用全新品牌標誌設計 推出全新商務應用筆電

微星稍早宣布啟用全新品牌標誌，並且宣布推出搭載Intel Tiger Lake架構設計的第11代Core系列處理器，並且鎖定商務工作使用需求的Summit系列筆電，另外也推出針對行動工作使用需求的Prestige與Modern系列筆電，其中Prestige 14 Evo更符合Intel全新EVO品牌認證設計。

依照微星說明，全新品牌標誌設計以簡潔線條呈現，並且結合現代感及科技感設計，更以費式數列與黃金比例為基礎，藉此勾勒的線條更呼應微星力求極致完美、打造高品質筆電的企業理念。

而此次推出新款筆電將區分Summit、Prestige和Modern三大系列，並且鎖定商務與生產力需求，均搭載Intel第11代core處理器，並且採用超薄鋁製、軍事耐用等級機身設計，同時搭載TPM 2.0加密硬體。

其中，Summit系列將鎖定高階商務使用需求，分別整合TPM2.0、生物辨識、USB孔加密設計，並且配備Modern Standby功能，讓筆電處於低功耗模式或休眠靜態狀態，均可快速喚醒，更可藉由Autopilot遠端IT管理技術，可讓企業IT管理人員遠端設定所有筆電應安裝的應用程式，藉此簡化所有管理設定流程，進而精簡成本開銷。

Summit系列將區分搭載輕薄外形、配置工作10小時以上電池續航力的Summit B系列，以及提供多元顯示卡選擇，並且搭載Windows Hello技術的Summit E系列，其中也將推出翻轉螢幕筆電形式設計的Summit E13 Flip。

至於針對行動工作使用需求的Prestige與Modern系列筆電，則是對應更多工作使用需求，而微星更將推出符合Intel全新EVO品牌認證設計的Prestige 14 Evo。

此次宣布推出新款筆電，預計會在10月陸續上市。

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