多災多難！更新Windows 10後竟會降低SSD使用壽命 微軟想辦法修復中

上半年度釋出的 Windows 10 2004 版本更新可以說是多災多難，尤其對於 SSD 固態硬碟使用者來說，一個麻煩的 Bug 可能會導致 SSD 效能與壽命，雙雙受到嚴重影響。對此，微軟打算在下一個 Windows 10 更新中進行解決。

在過去的機械式硬碟 HDD 時代，磁碟重組是用來提高儲存裝置效能的絕佳方式，但相同方法於 SSD 上採行時，卻由於重組動作會不斷消耗固態硬碟的擦寫壽命，進而對 SSD 裝置造成負面影響，因此，絕大部分專家都建議 SSD 不該進行頻繁的磁碟重組，若要執行也是久久一次即可。

但為了提高 SSD 資料零碎化而犧牲的效能，儲存設備製造商仍提出了新方法，也就是所謂的 TRIM 修剪指令，用以取代 HDD 時代的磁碟重組功能。

目前，Windows 7 以後的作業系統都支援自動 TRIM 修剪，讓資料已經刪除、允許再度利用的儲存區塊，能夠直接被視為空區並寫進新資料，減少日後抹除數據需要的時間，Windows 10 甚至能主動識別 HDD 與 SSD，各自安排適合的效能最佳化方式。

Windows 10 無法記憶 SSD 修剪時間

不過在 Windows 10 2004 版本更新釋出後，有部分使用者發現，本應對 SSD 效能有所幫助的自動修剪功能，竟產生了莫名其妙的 Bug，系統會不斷重新整理 SSD，接連下達無意義的 TRIM 指令，間接降低固態硬碟的使用壽命。

照道理來說，SSD 的 TRIM 僅需每隔一段時間，定期由作業系統下達指令進行修剪即可，但 Windows 10 更新後出現的 Bug，會導致系統無法記憶該 SSD 上次進行 TRIM 的時間，甚至顯示「需要最佳化」的狀態提醒。

無法記憶上次 TRIM 時間造成的結果，就是讓 Windows 10 每次重新開機後，都會對 SSD 進行修剪，導致固態硬碟壽命因此下降，甚至讓讀寫速度有所打折。若使用者的電腦從不關機，那麼受到此 Bug 影響的嚴重程度自然比較輕微，但對於每天開機、關機電腦的用戶而言，長期下來就會是個大問題。

如有疑慮可手動關閉最佳化磁碟機

為了解決磁碟機最佳化時間無法被記憶的 Bug，微軟打算在下一次的 Windows 10 版本更新中進行修復，目前 Windows Insider 測試版本則已經釋出更新，理論上系統將不會再頻繁對 SSD 下達 TRIM 指令。

如果使用者依然很不放心，不希望 Windows 自動對 SSD 進行 TRIM 修剪，那麼可以搜尋「重組並最佳化磁碟機」應用程式（如上圖），關閉排程功能，未來手動對固態硬碟進行最佳化。

來源：TechSpot

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》