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NCC抓大放小？強制揭露業界機密？OTT專法草案爭議一次看

聯合新聞網 / INSIDE
▲歐銻銻董事長范立達。Photo CreditINSIDE/Chris攝影
▲歐銻銻董事長范立達。Photo CreditINSIDE/Chris攝影

有人痛批甚至 YouTube 流量還比很多 OTT 業者多、網紅影響力更大，為什麼只管拍劇的 OTT，不管 YouTube？

引起業界高度關注，由 NCC 擬定的 OTT 專法（網際網路視聽服務管理法）日前終於推出草案，並在今天大陣仗舉辦公聽會先帶大家快速回顧一下重要爭議：

1.只管 PGC，不管 UGC：專法明確指出只管 NetflixLINE TV 這種專業拍攝的節目平台，但 YouTube、TikTok，或是 Facebook 等 UGC 平台不在此限。

2.將緊盯 OTT 訂戶數、流量、與機房：甚至 OTT 業者網頁公開揭露伺服器、儲存裝置之所在地等隱私保護政策資訊。

3.抓大放小：先以自願登記制方式進行 OTT 業者管理，但業者到了一定規模就會要求登記。

4.封殺愛奇藝騰訊等中國業者：專法將賦予 NCC 權力，「從旁側擊」禁止電信業、網路業不得為中國 OTT 提供資料中心、快速存取等服務；但複雜的是經濟部日前另已依《兩岸人民關係條例》，今天正式公告愛奇藝、騰訊違法。但這非台灣觀眾就看不到愛奇藝了，還是可以另外連線到愛奇藝香港伺服器，但商業模式就變成了跨境付費，愛奇藝台灣代理商歐銻銻也前途未明。

Photo CreditINSIDE/Chris攝影
Photo CreditINSIDE/Chris攝影

為什麼 NCC 這次會大費周章草擬 OTT 專法？近因是今年 3 月 10 日民進黨立委范雲在行政院會總質詢時，明確指出愛奇藝在台超過 600 萬人次下載，中國紅色滲透日漸嚴重，行政院院長蘇貞昌回應承諾「一定防止」。

遠因則是愛奇藝、騰訊長年使用了委託本土代理商的方式繞道來台，踩在灰色地帶，今天 NCC 、經濟部可說是「一次解決」。而且不同於業界聲音普遍反對，NCC 也挾帶著七成同意 OTT 應適度管理的高度民意推動立法。

今天 OTT 業者、協會對 OTT 專法草案意見的主旋律共有六項：

1.流量、使用者數量、營業額、點擊數等資料屬於網路業業者的高度商業機密，對提供給政府有相當大的疑慮。而且像 LINE 這種多服務合一的平台來說，他的會員數很難認定哪些是 OTT、哪些是其他服務的，很難精確提供 OTT 獨立的流量、使用者數量、營業額。

2.抓大放小標準難以評估：雖說初期採志願登記制，但不少人批評抓大放小的標準到底在哪？目前專法草案要求一定規模以上的業者必須登記，可是法條裡都沒講到底多大才要登記，這樣會進一步影響 OTT 業者的投資意願。

3.PGC 與 UGC 問題：此外許多業者跟協會人士認為現在 PGC 跟 UGC 已經難以界定，甚至 YouTube 流量還比很多 OTT 業者多、網紅影響力更大，為什麼只管拍劇的 OTT，不管 YouTube？

4.獎勵機制：專法草案裡明定 OTT 需開設台灣內容專區，並公開揭露投資、製作台灣節目的資訊，如果沒有開設台灣專區或揭露台灣節目資訊甚至會被罰款。不少業者表示他們都很贊成投資台劇，但不應該強制處罰過於嚴苛，而應該多多以獎勵鼓勵。

5.打擊盜版：有人形容專法是「只管好學生，不管壞學生」盜版影音網站每年傷害台灣 283 億產值，為什麼不積極抓他們？要的話就擴大 OTT 專法範圍，把加強打擊盜版措施直接寫在專法裡。

6.資料中心、CDN 業者責任過重：專法裡也有規定雲端平台、資料中心、CDN 等業者不得提供服務被《兩岸人民關係條例》禁止的中國 OTT，否則會遭受罰款；但就連台灣美國商會代表都指出，專法可能會讓原本 NCC 執法角色責任被迫轉到這些雲端、資料中心、CDN 業者上的疑慮。

位於暴風眼的愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達還痛批，「專法不是輕度管理嗎？怎麼每個業者都對專法感到害怕恐懼，這根本前所未見。」而且經濟部公告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」跟 NCC 的 OTT 專法根本是疊床架屋，愛奇藝現在既然已經被經濟部禁止了，是不是專法內第 12 條禁止中國 OTT 的部分可以直接改掉了。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NCC 行政院 網紅 LINE OTT 愛奇藝 騰訊 YouTube Netflix Facebook

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