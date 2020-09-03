王雪紅再次兼任HTC執行長！Yves Maitre上任不滿一年這原因離職

今年6月才強調新款5G連網手機HTC U20 5G也會進軍海外市場銷售，同時也計畫推出定位更高的旗艦機種，HTC執行長Yves Maitre表示因為無法兼顧家庭與工作，選擇離開HTC，並且將由董事長王雪紅再次兼任執行長職務。

依照HTC說明，由於今年新型冠狀病毒疫情影響，使得Yves Maitre無法在家庭與工作兼顧平衡，因此由董事會批准其辭任請求，結束在HTC不到一年的執行長職務任期。

Yves Maitre是在去年9月宣布加入HTC，原先則是在法國電信Orange擔任執行副總裁。加入HTC之前，Yves Maitre已經在法國電信業者Orange任職長達14年，並且在2005年就與HTC進行合作，後續更擔任Orange消費者設備與合作夥伴關係資深副總裁，更擔任Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

而先前確定加入HTC時，曾表示本身已經搬至台灣居住，藉此強調將全新投入推動HTC品牌發展，但此次卻宣布因家庭與工作無法兼顧因素，選擇離開HTC。而再次空出執行長職位的HTC，後續將會由誰接任執行長職務，以及未來發展走向，顯然也備受市場關注。

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