Niantic與全球電信業者合組擴增實境聯盟

日前透露將擴大投入擴增實境內容布局後，Niantic宣布與包含德國電信、英國電信、Globe Telecom、Orange、SK Telecom、SoftBank、TELUS及Verizon在內電信業者合作，預計合組Niantic全球級擴增實境聯盟 (Niantic Planet-Scale AR Alliance)，預期推動更龐大的擴增實境體驗發展。

目前仍無法確認此聯盟發展細節，但預期將透過全球各地區的電信業者所提供5G連網服務提供更流暢的擴增實境內容體驗。

而攜手全球主要電信業者的5G網路服務，加上聯盟命名內容，顯示Niantic將打造更符合全球市場使用的擴增實境應用產品，並且讓全球使用者都能有相同使用體驗。

在此之前，Niantic證實預計接下來會以每年推出兩款新作品的步調發展，其中更預期包含去年底宣布與Qualcomm合作擴增實境應用內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》