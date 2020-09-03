英特爾發表Tiger Lake處理器 逾150款設計開發中

美商晶片大廠英特爾今天發表代號Tiger Lake的第11代Intel Core筆記型電腦處理器，宏碁、華碩等合作夥伴有超過150款設計開發中，包含20款通過新Intel Evo平台品牌認證。

英特爾說明，搭載Intel Iris Xe Graphics繪圖晶片的第11代Intel Core處理器適用於Windows或ChromeOS作業系統，相較對手競品於實際工作流程的表現，內容創作速度可提升至2.7倍，辦公室生產力提升20%以上，遊戲與直播串流則提升至2倍以上的速度。

電腦品牌廠宏碁、華碩、戴爾、Dynabook、惠普、聯想、LG、微星、Razer、三星以及其他廠商預計將推出超過150款基於第11代Intel Core處理器的設計。

英特爾同時推出用於筆電設計的Intel Evo平台品牌，以滿足第2版雅典娜計畫（Project Athena）規格和關鍵體驗指標（KEI）。具備英特爾Evo徽章的裝置代表已通過驗證，預計今年將有超過20個通過認證的設計。

獲得Evo徽章的裝置需達到數項基本要求，例如電池模式擁有一致性的反應速度；休眠喚醒時間小於1秒；搭載FHD螢幕，在真實應用場景可提供9小時或更長的電池續航力；搭載FHD螢幕，快速充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

此外，華碩今天舉行線上發表會推出首款取得Intel Evo平台設計驗證、同時也是搭載OLED螢幕的全球最薄變形筆電ZenBook Flip S（UX371）。另推出多款個人電腦系列新品，例如全球最小搭載ScreenPad觸控式螢幕的14吋筆電ZenBook 14（UX435EA/EG）、全球最小搭載4K OLED螢幕的15吋筆電ZenBook Pro 15（UX535），以及多項可因應遠端工作的解決方案。