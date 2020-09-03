亞馬遜推出Room Decorator服務 透過AR一次檢視多款家具

亞馬遜宣布推出名為Room Decorator的擴增實境應用服務，讓使用者能透過手機確認預計購買家具在家中擺放實際情況，並且能同時增加擺放多樣家具，而非僅能在單次操作內檢視一樣家具。

過去其實就有不少類似應用服務，例如台灣團隊iStaging所打造應用服務，以及IKEA提供的IKEA Place，都能讓使用者透過手機以擴增實境方式檢視家具，但受限於技術限制，往往在單次操作過程僅能檢視一款家具，而亞馬遜此次推出的Room Decorator，則是加入可讓使用者一次檢視多款家具功能，讓使用者能更容易確認所有家具擺放後的視覺感受。

在2017年時候，亞馬遜也曾推出以擴增實境技術打造的AR View，並且採用iOS平台的ARKit建立，當時僅能讓使用者一次檢視一款商品，而此次推出的Room Decorator，顯然是借助新版ARKit功能，讓使用者能同時檢視更多擴增實境物件。

目前Room Decorator已經可以使用在亞馬遜上架銷售的數千種家具，其中包含亞馬遜及第三方業者銷售商品，使用者可以透過此款app檢視商品，並且能將檢視內容透過網頁分享，或是將內容保存留作日後檢視使用，另外也能直接將預計購買家具放進購物車內。

亞馬遜表示，此項功能約花費一年多時間打造，並且由視覺搜尋團隊與家具團隊合作，讓使用者能藉由手機、網頁等方式檢視家具，並且透過擴增實境方式比對家具在居家環境擺放情況，藉此透過可視化方式協助使用者更容易挑選合適家具。

Room Decorator預計先開放約50%比例的美國境內iOS平台用戶體驗，預計未來幾週內才會全面開放所有美國境內iOS平台用戶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》