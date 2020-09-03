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最快得等到這時？NVIDIA希望藉由RTX IO技術加快遊戲存取效率
在稍公布新款基於Ampere架構的GeForce RTX 30系列顯示卡時，NVIDIA同時宣布推出全新RTX IO技術，將透過直接讓遊戲資料透過GPU運算，無需事先透過CPU進行處理，藉此提昇遊戲等內容運算加速效果。
依照NVIDIA解釋，由於過往諸多數據資料必須先透過CPU進行前期處理，才會透過GPU進行協同運算，但受限於CPU端的資料傳輸頻寬相對較窄，因此必須將數據封包切碎、重新封裝，導致整體數據傳輸效率會因此受限，即便CPU效能提昇依然會有一定影響。
而NVIDIA此次提出的RTX IO技術，其實是基於微軟日前提出的DirectStorage API，主要透過GPU直接處理遊戲等內容數據，藉此提昇數據處理效率，同時也能減少數據存取時間，並且讓遊戲畫面維持在更高的每秒顯示格數。
相對之下，則可減少遊戲執行時間，同時也能藉由GPU效能提昇更明顯的遊戲畫面表現，同時也能減少遊戲佔用暫存空間。
不過，目前微軟尚未正式開放DirectStorage API，預計要等到明年才會釋出早期預覽版本，因此NVIDIA的RTX IO技術顯然最快也要等到明年第二季前後才會正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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