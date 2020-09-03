Intel推出Tiger Lake架構、Iris Xe Graphics顯示設計的第11代Core系列筆電處理器

從今年初開始進行預熱，期間更宣布啟用全新SuperFin製程技術後，Intel正式宣布推出採用Tiger Lake架構，以及Iris Xe Graphics顯示設計的第11代Core系列筆電處理器，強調可在內容創造速度提升至2.7倍，辦公室生產力提升20%以上，遊戲與直播串流則提升至2倍以上。

配合宣布推出第11代Core系列筆電處理器，Intel也宣布啟用全新品牌標誌設計，讓整體字體設計更趨平面化，而原本Core品牌設計也重新做了調整。

除了宣布包含宏碁、華碩、Dell、Dynabook、HP、聯想、LG、微星、Razer、三星在內品牌將推出超過150款採用第11代Core系列筆電處理器應用產品，Intel更宣布以第二版Project Athena設計規範推出全新EVO品牌認證，標榜通過此項認證筆電產品將更符合工作使用需求，並且預期今年內至少會有超過20款筆電符合此項認證。

而採用第11代Core系列筆電處理器的機種，都會搭載Thunderbolt 4連接埠，以及Intel Wi-Fi 6 (Gig+)無線連接規格，同時符合EVO品牌認證機種更確保完整有線和無線連接設計，並且搭載高品質音訊、網路攝影機和顯示器，同時也確保機身採用輕薄形式設計。

與先前推出Ice Lake架構設計一樣，Intel同樣在Tiger Lake架構設計的第11代Core系列筆電處理器中，採用沉浸式體驗與人工智慧技術應用，其中透過Intel GNA 2.0與DL Boost技術，讓新款處理器能藉由人工智慧技術運算加速圖像、聲音等內容處理，另外也能對應8K HDR顯示器輸出，或是同時串接4組4K HDR顯示器，本身更支援硬體解碼的Dolby Vision顯示效果，並且能在系統層級節省約20%左右耗電量，讓筆電電池續航表現約可延長1小時的串流影音播放時間。

至於此次整合的新款Xe顯示架構設計，在最高規格的Iris Xe Graphics效能表現約可超越市面上90%獨立顯示卡，最高對應96組EU與16MB L3快取設計，同時也整合DL Boost設計，藉此提昇人工智慧運算效能，提昇幅度最高可達5倍左右。

其他部分則藉由支援Intel CET與全區記憶體加密設計，藉此增加硬體層級安全，並且支援AV1等新版編碼技術，以及環境感知的影像處理效果，並且可透過Thunderbolt 4連接埠同時對應4組螢幕輸出，以及透過單一連接線對應充電、資料傳輸與畫面輸出需求。

此次率先推出的第11代Core系列筆電處理器區分熱設計功耗介於12-28W版本，包含Core i7-1185G7、Core i7-1165G7、Core i5-1135G7、Core i3-1125G4與Core i3-1115G4。

而熱設計功耗介於7-15W版本，則包含Core i7-1160G7、Core i5-1130G7、Core i3-1120G4與Core i3-1110G4。

此次推出總計9款新款處理器產品，最高採4核心、8線程設計，入門款式則採用雙和心、4線程設計，顯示部分最高採用Iris Xe Graphics規格，入門款則採用UHD Graphics規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》