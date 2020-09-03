Intel針對工作需求筆電 提出全新EVO品牌認證

除了正式揭曉採Tiger Lake架構設計的第11代Core系列筆電處理器，Intel也同步宣布啟用全新品牌標誌設計，其中更包含以第二版Project Athena設計規範為基礎的EVO品牌認證，主要是藉由搭載第11代Core系列筆電處理器，以及全新Intel Iris Xe Graphics顯示設計構成，並且符合工作使用效率提昇設計需求。

依照Intel解釋，EVO品牌認證並非用於取代既有Project Athena設計規範，強調Project Athena設計規範依然是針對筆電未來使用形式打造，藉此創造筆電更多可能性，而EVO品牌認證則是基於第二版Project Athena設計規範，並且要求採用第11代Core i7、Core i5等級處理器，以及全新Intel Iris Xe Graphics顯示設計，並且符合工作使用需求。

因此簡單區隔的話，符合第一版Project Athena設計規範的筆電，至少要搭載Ice Lake架構設計的第10代Core系列處理器，而符合第二版Project Athena設計規範，則必須搭載Tiger Lake架構設計的第11代Core i7、Core i5等級處理器，若要符合EVO品牌認證的話，除了必須符合第二版Project Athena設計規範，更要符合工作使用需求設計。

而Intel依然會持續更新Project Athena設計規範，藉此構思筆電未來發展可能性，因此並不會以EVO品牌認證取代既有Project Athena設計規範。

至於要符合EVO品牌認證，除了必須符合第二版Project Athena設計規範，同時還要符合以下特性：

• 電池模式擁有一致性的反應速度。

• 睡眠喚醒時間小於1秒。

• 搭載Full HD解析度螢幕，在真實應用場景可提供9小時，或更長的電池續航力。

• 搭載Full HD解析度螢幕，充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

目前包含宏碁Swift 5、華碩Zenbook Flip S、聯想Yoga 9i，以及三星的Galaxy Book Flex 5G。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》