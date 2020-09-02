Google蘋果協助防疫 手機免裝app即可得知接觸史

中央社 / 紐約1日綜合外電報導
Google（谷歌）與蘋果（Apple）今天宣布一項新的系統，不需要設計出新的app，就可讓公共衛生當局透過民眾的智慧型手機警示他們曾靠近2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者。 美聯社
Google（谷歌）與蘋果（Apple）今天宣布一項新的系統，不需要設計出新的app，就可讓公共衛生當局透過民眾的智慧型手機警示他們曾靠近2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者。 美聯社

Google（谷歌）與蘋果Apple）今天宣布一項新的系統，不需要設計出新的app，就可讓公共衛生當局透過民眾的智慧型手機警示他們曾靠近2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染者。

Google與蘋果宣布這項新的系統名為「快速暴露通知」（Exposure Notifications Express）。

以iPhone來說，今天發布的新版iOS作業系統可提醒使用者，地方衛生當局是否提供暴露通知系統，並允許用戶設定且不用下載任何新的app。

至於安卓（Android）裝置，使用者可從手機的作業系統中獲得提示，但仍須下載自動產生的app。

Google和蘋果指出，馬里蘭州（Maryland）、內華達州（Nevada）、維吉尼亞州（Virginia）及華府，將是美國率先採用這項新系統的地方。

Google與Apple今年5月曾推出一項技術，可讓公衛當局設計允許iPhone和安卓裝置利用藍芽訊號偵測與確診患者接近程度的app，今天推出的新系統也會和這項技術一起搭配使用。

然而，暴露通知的app在協助減緩疫情擴散方面，它的有效性仍是個大問題。在顧及使用者隱私權益的情況下，大部分的政府不會追蹤app使用狀況的相關細節資訊。

Google 蘋果 Apple 新冠肺炎

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