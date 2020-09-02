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Netflix首次提供免費電影、影集！免登入帳號就可以馬上看
Netflix向全球200多個國家的非訂閱使用者，開放了免費觀看的專屬網頁，在台灣有10部免費的影集以及電影可以看，無須登入帳號就可觀賞。
雖然像是愛奇藝這類影音網站，會提供部分內容免費看的方式，讓更多的人可以上來觀看內容。透過這樣的方法，一方面可以拓展會員數量，另一方面因為愛奇藝本身也有廣告的機制，因此可以透過免費會員在觀看的過程中，收取廣告的獲利，也算是不無小補。
不過，Netflix則是堅持沒有廣告，所以免費收看對於他們來說沒有意義。因此多年以來，Netflix只有採用註冊會員可以免費讓你看一個月的免費會員計畫，並沒有其它方式可以免費收看。因此這次的免費計畫，可以說是破天荒的首次開放。
https://www.netflix.com/tw/watch-free
不過，與其它串流網站直接在主站上可以看免費內容的方式不同，Netflix是特別設了一個網頁，把可以免費看的內容聚集在這裡，因此這次的免費看，更像是一個特殊活動，可能不會是常態。此外，也只能透過網頁觀看，並無法透過APP來免費看。
Netflix針對全球開放了10部影視劇提供免費觀看：「奪命鴛殃」、「蒙上你的眼」、「教宗的承繼」，影集則有：「怪奇物語」、「菁英殺機」、「別人眼中的我們」、「盲婚試愛」、「我們的星球」、「同妻俱樂部」、「寶貝老闆」。
其中，影集的部分目前也只能看首集免費，不知道日後會不會開放全部免費。但是三部可以免費觀看的電影則都相當值得一看。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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