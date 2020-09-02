Deepfake韓國瑜你看過嗎？防堵有人亂美國大選 微軟推出偵測工具過招

這個工具主要仔細分析影片或靜態圖片中，人臉跟周遭皮膚或脖子等肉眼難以判斷的邊界處色澤、像素，是否跟臉部吻合，並且給予基於百分比的可信度分數來幫助大家辨別。

最近一兩年各種幾可亂真的 Deepfake 技術迅速發展，也讓 AI 犯罪、假訊息正以驚人效率在世上迅速蔓延。為此防止有人濫用 Deepfake 企圖影響美國大選，微軟推出反 Deepfake 檢測工具「Microsoft Video Authenticator」，可以判讀影片或靜態圖片是否Deepfake 修改，幫助媒體與大眾判別真偽。

這個工具主要會仔細分析影片或靜態圖片中，人臉跟周遭皮膚或脖子等肉眼難以判斷的邊界處色澤、像素，是否跟臉部吻合，並且給予基於百分比的可信度分數來幫助大家辨別。

為了製作這套反 Deepfake 工具，微軟使用約 1,000 組 Deepfake 公開資料庫訓練出自己的機器學習模型，並且拿 Facebook 的 DeepFake Detection Challenge 資料庫進行交叉測試。

不過這套工具目前並未向所有人開源，為了在美國大選這段期間確保不被人再度破解，微軟會先提供工具給有公信力的第三方組織 AI Foundation 的 RD2020，由 RD2020 審核後免費提供給媒體或政治活動者。

另外除 RD2020 之外，微軟也跟 BBC、CBC、紐約時報等在 Origin 計畫內的幾間媒體合作，讓他們協助測試 Microsoft Video Authenticator 是否堪用並幫助將其發展成日後標準。

除了 Microsoft Video Authenticator 之外，微軟還將透過 Azure 為新聞、影片添加專屬雜湊值與憑證在原始碼內，以確保內容未遭惡意修改。

日前台灣年初總統大選如火如荼之際也曾發生過「新店周星馳、景美吳孟達」的 Deepfake 假影片事件，由於片中 Deepfake 了周星馳、吳孟達、梁家輝等港星，以及國民黨總統候選人韓國瑜並公開討論總統大選賭盤，被不少人認為是一支企圖影響本屆總統大選的 Deepfake 影片。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》