不滿澳府要求向媒體付費 臉書威脅：恐禁止用戶使用分享功能

澳洲計劃立法要求Facebook和Google按照版稅形式制度，就「轉發新聞資訊」向本地傳媒付費。然而，Facebook昨（1日）表示，如果通過立法，將禁止澳洲用戶於旗下社交平台分享新聞內容。

Facebook澳洲常務董事伊斯頓（Will Easton）表示，如果草擬的法案通過成為法律，公司將被迫停止容許澳洲的出版商和用戶於Facebook和Instagram分享本地和國際新聞。他指出，相關法律將損害澳洲新聞和媒體長遠的活力。

國庫部長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）則表示，法案符合國家利益，曾經過18個月的公眾諮詢，往後將製造一個可持續經營的本地傳媒產業，向原創內容付費。他回覆路透提問時指出，不會回應來自任何地方的脅迫或威赫。

負責法案工作的澳洲競爭和消費者委員會主席西姆斯（Rod Sims）則稱，Facebook的回應時機不當和基於誤解，並解釋有關提議旨在Facebook、Google與澳洲傳媒企業之間帶來公平和具透明度的關係。

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文章授權轉載自《香港01》