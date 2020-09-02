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聯發科揭曉Helio G95處理器 鎖定高階遊戲手機需求

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前推出的Helio G85處理器聯發科今日 (9/1)宣布推出新款Helio G95處理器，成為G系列處理器最高階款式，其中包含對應遊戲優化引擎技術HyperEngine、多鏡頭，以及人工智慧技術驅動的超畫質螢幕顯示顯示效果。

Helio G95整合兩組運作時脈微2.0GHz的Arm Cortex-A76 CPU，搭配六組Cortex-A55 CPU，並且搭載Arm Mali-g76 MC4 GPU，另外也搭載遊戲優化引擎技術HyperEngine設計，其中包含網路優化引擎、操控優化引擎、畫質優化引擎和智慧負載調控引擎等技術，讓遊戲更加平滑流暢，並且對應更快觸控反應。

另外，藉由智慧方式動態管理CPU、GPU和記憶體使用，將使Helio G95可達到更好的電力管理效率。當Wi-Fi信號較弱時，更會同時智慧調整Wi-Fi和LTE兩種連線選擇，確保遊戲過程中的連線暢通無阻，而當遊戲中有人來電時，亦可在不影響遊戲情況下選擇延後接聽來電。

其他部分，則包含整合支援雙關鍵字語音喚醒 (VoW)偵測功能，確保兩者可同時無縫運作，並且配合超低功耗的數位訊號處理器 (DSP)設計，讓Google Assistant等常時待機使用服務用電量降至最低，支援透過多組關鍵字和數位助理服務喚醒使用。

而藉由人工智慧技術驅動的超畫質螢幕顯示效果，分別支援Netflix、Hotstar、Amazon Prime Video，以及TikTok等影音平台內容，支援360p到720p HD之間解析度影像畫質，在不影響原本品質情況下，可減少75％網路頻寬使用量，至於螢幕則可支援在Full HD+解析度下可達每秒90畫格顯示效果。

相機部分則支援6400萬畫素，以及具四組像素合併技術的鏡頭設計手機，並且支援在夜間拍攝時對應微光效果，同時能以人工智慧技術對應即時人臉識別，支援人像散景、多影格降噪、影像扭曲、3D降噪技術、4K 30fps視頻編碼與解碼效果。

聯發科此次推出的Helio G95預計在9月初應用在即將上市手機產品，同時在Helio G系列定位高階處理器規格，先前推出的Helio G85、G80與G70則聚焦中階手機產品，而Helio G25與G35則應用在主流手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科 處理器

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