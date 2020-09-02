與Google Jacquard技術合作 Levi’s第二款智慧牛仔外套在台開賣了

去年宣布與Google合作推出第二款智慧牛仔外套，Levi's今日 (9/1)宣布將從9月3日起在台灣LEVI'S全台指定實體門市及MOMO品牌旗艦店限量發售。

而建議售價部分，男款第二代智慧丹寧夾克將以新台幣5990元價格銷售，而男款第二代智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克則會以新台幣6990元價格銷售，至於女款第二代智慧丹寧夾克則以新台幣5490元價格銷售，女款第二代智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克價格為新台幣6590元。

第二款智慧牛仔外套名為「Trucker Jacket」，與先前推出第一款牛仔外套「Commuter Trucker Jacket」相比，整體更貼近Levi's經典牛仔外套款式，但同樣可透過Jacquard技術，藉由特殊織布讓使用者能配合藍牙連接，對應電話接聽、音樂播放，或是直接透過袖子操作手機相機功能，甚至也能直接呼叫Google Assistant數位助理服務。

而對應Jacquard技術的特殊標籤，則會隱藏在牛仔外套袖口，同時僅有輕巧重量，不會造成額外負擔，同時也能透過震動方式提示來電、或是即時訊息。而若不想被這些即時訊息干擾，使用者也能直接將標籤取下，將牛仔外套當做一般衣物穿搭。

目前「Trucker Jacket」具備一般單寧配色，或是復古刷舊款，另外也能選擇鋪毛設計，藉此對應天冷氣候使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》