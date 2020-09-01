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Facebook提醒iOS用戶會被蘋果抽稅30％ 卻換來App被Apple禁止更新

聯合新聞網 / T客邦
▲ 左邊 iOS 版本的 Facebook App，會提醒使用者訂購虛擬門票時，將被抽取 30% 蘋果稅，但右邊的 Android 版本卻沒有這行提醒。
▲ 左邊 iOS 版本的 Facebook App，會提醒使用者訂購虛擬門票時，將被抽取 30% 蘋果稅，但右邊的 Android 版本卻沒有這行提醒。

經營 App Store 的 Apple 對於 iOS 平台上的任何數位商品交易，都會收取 30% 的「蘋果稅」，已經是眾所皆知的事情，但也因此惹來非常多的爭議。近日，Facebook 打算更新自家 App，提醒使用者在網路訂購虛擬票券時，其付款將會遭到蘋果抽成，但 Apple 卻以「這是非必要資訊」為由，禁止 Facebook 上架新版 App。

近日 Facebook 向路透社指出，他們的新版應用程式遭到 App Store 拒絕上架，原因是 Apple 認為他們在虛擬票券的購買頁面中，多寫上了一句「沒有必要」且跟購物行為不相關的提醒文字。

在部分地區，使用者可以透過 Facebook App，直接向商家訂購線上活動的虛擬門票，類似於台灣人熟悉的 Accupass。但是，由於該商品並非實體票券，其活動又是在線上舉辦，所以根據 App Store 的規定，若使用者透過 iOS 平台的 Facebook 應用程式訂購票券，將會被視為數位內容交易，遭 Apple 抽取 30% 的蘋果稅。

為了讓交易行為更加透明，Facebook 決定在 iOS 版本 App 的虛擬票券付款頁面下方，特地標注一句話，指明 Apple 將從這筆交易中，獲得 30% 的手續費。沒想到，當 Facebook 提交新版本 App 給商店審核時，卻被 App Store 以「包含非必要資訊」為由，禁止更新版軟體上架。

蘋果拒絕虛擬票券排除抽成

Facebook 表示，他們曾經與 Apple 進行溝通，希望可以讓虛擬門票從蘋果稅的課徵對象中進行排除，但是遭到了對方拒絕，所以他們決定秉持著透明原則，告訴消費者該筆交易 Apple 將得到些許收益。

媒體詢問 Apple 關於 Facebook 新版 App 遭拒絕上架的問題，但沒有得到任何官方回應，而在 Android 版的應用程式中，付款頁面上則標注了「Facebook 不會從這筆交易中抽成任何費用」，頗有諷刺 30% 蘋果稅不夠合理的味道。

近期 App Store 的抽稅問題引發極大紛爭，尤其又以知名遊戲《要塞英雄》遭到下架最為嚴重。Epic Games 所帶起的「反蘋果稅」風潮似乎正逐漸發酵，Facebook 的「小動作」也剛好戳到了 Apple 心中最軟的一塊。

Facebook 在 App 遭到禁止上架後表示，他們會努力跟 Apple 達成共識，趕緊為 iOS 使用者提供新版的應用程式。

新聞來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

台灣人 購物 蘋果 臉書 iOS App Store

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