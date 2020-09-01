TikTok競手Triller擬加入收購戰 攜手Centricus開出200億美元

Triller 擬加入收購一事，TikTok 發言人則不以為意回覆：Triller 是什麼？聽個交易聽起來實在荒謬可笑。

受到美國總統川普禁令，TikTok 位於北京的母公司字節跳動（ByteDance）即將出售美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務的交易， 繼微軟之後，上週零售巨頭沃爾瑪加入併購戰局，稍早又傳出 TikTok 競手短影音服務 Triller 也將加入收購，報價落在 200 億美元。

本週六根據彭博社報導，知情人士透露，英國基金公司 Centricus 將聯手短影音服務 Triller 加入收購 TikTok 美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務，預計支付方式包含 100 億美元現金及 100 億美元合資後的共享利潤。

而對於 Triller 擬加入收購一事，TikTok 發言人則不以為意回覆：「Triller 是什麼？聽個交易聽起來實在荒謬可笑。」

Triller 標榜的三大特色，包含 AI 技術、音樂娛樂與社群影音，在全球市場以及印度市場崛起之後，日前受到美國頒布 TikTok 禁令影響，掀起一陣搬遷朝已有許多名人逃竄到 Triller，用戶數持續飆升。根據七月份的公布的數據， Triller 在過去一年成長率 600%，截至目前 MAU 已達 5000 萬。

目前包含甲骨文、Twitter、Netflix、微軟、沃爾瑪等公司都對併購 TikTok 感興趣，上週甫公開表示加入收購的沃爾瑪報價落在 200 億至 300 億美元之間，發言人表示，與微軟合作可以增加交易成功的可能，讓沃爾瑪能夠觸及與服務全通路客戶，發展第三方線上市場和廣告業務。沃爾瑪也有信心在和微軟建立夥伴關係能滿足美國 TikTok 用戶的期望，同時解決美國政府監管機構的疑慮。

先前，美國總統川普簽署行政禁令正式封殺 TikTok 美國業務後，隨即在 Triller 上開啟帳號，還立刻傳了三支短影片，對 TikTok 再補一槍的意圖明顯。

針對 Triller 擬加入收購 TikTok 的傳言，目前 Centricus 的代表已證實，該公司已提出收購 TikTok 在美國和其他國家的業務，截至目前 Triller 尚未回應。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》