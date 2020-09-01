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全自動駕駛擠牙膏？特斯拉又更新系統 這次讓車子「看懂」限速標誌
雖然 Elon Musk 曾承諾會在 2020 年讓旗下車款實現全自動駕駛，但目前所發佈的功能仍然都屬於「輔助駕駛」而已。
積極發展自動駕駛的特斯拉（Tesla），最近又發布新功能！根據 Electrek、TheVerge 報導，特斯拉正在進行系統更新，最新發布版本 2020.36 讓汽車攝影機能自動檢測到限速標誌，並以視覺化圖像跳出警示駕駛人。
此外，當你的車子停在路口等紅綠燈時，當辨識到紅燈轉為綠燈，就會發出鈴聲提醒駕駛。不過，就像今年 4 月特斯拉推出的 Beta 版本讓旗下最新車款能自動辨識「紅綠燈」或「停」等交通號誌一樣，新推出的這些功能也都屬於「輔助駕駛」而非真正的「自動駕駛」，最後仍要駕駛人自己決定要不要減速、要不要前進。
只是，特斯拉執行長 Elon Musk 之前曾承諾會在 2020 年時，讓旗下車款實現全自動駕駛。當時他還在 Twitter 上說，不久後特斯拉車主不再需要自己駕駛，就可以讓車子從家裡的車庫開到辦公室的停車場。
然而，目前離 2020 年底只剩不到半年，如果檢視目前所發表的新功能，顯然與當初所謂的「自動駕駛」仍有一段距離。
《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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