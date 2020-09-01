升級成超級人類的代價？Elon Musk的腦晶片會帶來什麼樣的影響？

Elon Musk近期對外介紹旗下新創公司Neuralink打造的第二代腦晶片LINK V0.9，說明能以23mm x 8mm面積大小的晶片，藉由1024道訊號通道與大腦連接，並且對應百萬位元等級資料傳輸率，透過無線形式將腦波資訊與外部設備連接，藉此達成更深層的「人機互動」效果。

Neuralink成立於2016年，由Tesla執行長Elon Musk與其他8名共同創辦者持有，總部設置於美國舊金山，主要研發植入式腦機介面技術，並且希望透過植入腦晶片將人腦與人工智慧技術連接，藉此找出治療、改善諸如癲癇、帕金森氏症或憂鬱症等疾病。

在近期對外公布內容裡，Elon Musk則是透過一隻名為Gertrude，並且植入腦晶片的豬作為示範，顯示豬在行走、進食等過程都會呈現不同腦波訊號，而Neuralink預期可透過串接人工智慧分析，藉此判斷人類腦波對應肢體動作，或是情緒變化時的反應特徵，進而挖掘治療各類與腦波訊號關連疾病的方式。

除此之外，Elon Musk更強調未來將可實現直接透過腦晶片與他人直接溝通，甚至可以備份人腦記憶，或是將不好記憶抹除，或是與外部人工智慧串接，藉此強化人腦思考能力，讓人腦能獲得更進一步的「升級」。

不過，要換取這樣的「功能」，條件是必須願意接受時間不到一小時的手術，在頭頂開孔植入小型腦晶片。而Neuralink直到今年7月才獲得美國食品及藥物管理局批准測試其腦晶片，並且率先用在豬身上進行實驗，但尚未實際應用在人類身上。

因此即便Neuralink標榜手術後可在短時間內恢復，但實際上仍有一定風險。

撇除手術上的風險，實際上植入腦晶片可能還伴隨異物侵入人體的風險，同時若未來因為供電運作等問題必須再次透過手術取出修復、更換，也可能因為手術次數增加而讓感染等風險增加，因此可能也會讓人對此產生心理上的排斥。

另外，雖然Neuralink標榜LINK V0.9能以1024道訊號通道與大腦連接，同時主要是為了能更了解大腦神經元等傳遞結構，藉此挖掘治療帕金森氏症，或是因大腦受損影響產生肢體，深入應用方面則希望建立人腦與人工智慧連結，進而實現直接透過感知溝通、記憶備份等應用。

一旦將人腦與外部連接，是不是也需要像電腦必須建立防火牆等保護措施，避免駭客惡意侵入，甚至可能面臨人工智慧是否對人腦產生影響，或是政府機構可能藉此更有效率管理境內人民思想行為，而這些情況也勢必會在道德認知、宗教理念等產生衝突。

但是從正向發展來看，透過外部手術植入方式讓人腦「升級」，或許能實現Elon Musk口中所提的「超級人類」，透過加快溝通、增加記憶及思考能力，或是能讓科學家等人才大腦記憶能永續保留，確實也對科技等發展有利。

在很久之前由日本漫畫鬼才士郎正宗所繪製的《攻殼機動隊》，當時就已經描繪類似場景，透過網路連線方式讓人可以隨時與他人連線，只是當時技術想像依然是以有線方式連接，而非目前採用無線連接方式，但同樣提及如何藉由外部連接方式增強人腦思考，或是備份記憶。

而Neuralink提出理想藍圖，能否讓眾人接受，或是成為探索禁忌領域的行為，或許就要看未來Neuralink將如何發展。

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