Qualcomm更新Snapdragon 732G處理器 將應用在POCO新機

Qualcomm宣布推出以Snapdragon 730G處理器為基礎，並且維持採用4G連網規格的Snapdragon 732G處理器，但是將CPU運作時脈從原本2.2GHz提昇至2.3GHz，並且搭配Adreno 618 GPU，藉此提昇15%幅度的圖形運算效能。

依照說明，Snapdragon 732G處理器8nm製程技術打造，並且以8核心設計的Kryo 470 CPU，搭配Adreno 618 GPU，運作時脈則提昇至2.3GHz。

而其他部分，則是進一步搭載以Snapdragon AIE架構為基礎的人工智慧運算功能，同時也整合Snapdragon Elite Gaming設計，藉此提昇手機遊戲執行應用表現，至於4G連網功能部分則採用Snapdragon X15 LTE數據晶片。

在Qualcomm說明中，更確認小米旗下子品牌POCO將會推出第一款使用此款處理器的手機產品，預期就是近期傳聞的POCO X3。

相較去年底推出，並且在今年廣泛使用的Snapdragon 765及Snapdragon 765G處理器，Qualcomm目前仍維持更新4G連網處理器產品，主因在於部分市場仍未準備進入5G連網市場，因此認為不少市場仍有4G連網應用需求。

不過，在5G網路技術持續普及應用之下，Qualcomm自然也會持續將旗下產品重心全數移轉至5G網路應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》