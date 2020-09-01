中國政府調整法規 可能影響字節跳動拆分銷售TikTok美國業務

雖然近期有消息指稱TikTok將在近期內完成拆售美國業務交易，但在中國商務部與科技部調整頒佈的新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》中，明確規範基於數據分析的個人化訊息推送服務技術，以及包含基於人工智慧運算的互動介面技術，必須獲得中國政府批准才能出口轉售，可能因此影響字節跳動拆分銷售TikTok美國業務的計畫。

意味字節跳動如果為了因應美國政府要求拆分TikTok美國業務，勢必要經過中國政府批准，否則就必須將相關技術從美國業務涵蓋範圍中抽離，但如此一來可能就失去吸引美國業者收購誘因，否則就必須選擇違反中國商務部與科技部相關規定，只是這樣就會面臨重罰，而收購TikTok美國業務的美國廠商未來可能也難以在中國境內發展。

不過，若字節跳動選擇遵守新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定的話，顯然就只能眼睜睜看著美國業務遭美國政府下令關閉，或是在向美國政府提訴中獲勝，但後者成功機率顯然不高。

因此在新規定之下，顯然讓字節跳動面臨兩難。

目前除了微軟有意收購TikTok美國業務，包含Twitter、甲骨文在內業者均傳出有意參與競購，而Netflix、Alphabet在稍早說明裡，則是澄清並未有參與競購TikTok意願。至於美國大型連鎖量販通路Walmart稍早則是發出聲明，證實將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜，同時也認為與TikTok深入整合將有利於旗下商品銷售與廣告業務布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》