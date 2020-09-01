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Manticore工作室的遊戲開發工具「Core」 結合工具、社群與營利要素

聯合新聞網 / 楊又肇

由Manticore工作室推出名為「Core」的遊戲開發工具，除了本身是以Unreal Engine打造之外，更標榜能以滑鼠拖曳、選取方式輕易打造遊戲作品。

「Core」提供藉由簡單、直覺方式打造遊戲之餘，更可讓使用者透過平台分享創作遊戲，藉此爭取額外收入。

此外，使用者也能透過建立個人形象角色，透過平台線上社群方式與其他使用者互動，或是遊玩他人製作遊戲。而透過「Core」創作的遊戲類型，顯然也不會僅侷限特定類型，藉此吸引更多人使用。

目前「Core」已經釋出Alpha測試版本，提供基本功能免費使用，但邀使用更多開發素材，或是使用更多個人形象角色素材的話，則需要額外付費購買。

從整體來看，「Core」不僅是款遊戲開發工具，本身更結合付費購買，以及吸引更多使用創作，進而爭取營收分潤，同時更結合線上社群互動，藉此透過工具吸引人使用，並且透過社群方式增加互動，另外更藉由營收分潤、付費購買等方式增加服務收入。

至於本身雖然是以Unreal Engine遊戲引擎打造，但在近期法院裁決EPIC Games與蘋果之間抗爭結果，則是認定蘋果不應該影響使用Unreal Engine打造內容的開發者權益，而蘋果在稍早終止EPIC Games開發者帳號權限時，也僅限制EPIC Games旗下遊戲不得更新，同時也將遊戲內容全數下架，卻不影響Unreal Engine使用者權益

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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