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Google與Facebook合建海底電纜取消連接香港 改連台灣與菲律賓

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在2016年10月宣布與Facebook、Pacific Light Data Communication，以及TE SubCom攜手合作，預計建立從美國洛杉磯直接連通香港海底電纜計畫，目前因為資訊安全考量，稍早已經撤銷原本提案，但Google與Facebook隨即遞交將此海底電纜改連至台灣與菲律賓的修正案。

而在新版修正案中，合作夥伴就不再包含位於香港的Pacific Light Data Communication，原因可能與這間公司被美國國安局指出背後與中國鵬博士電信傳媒集團有關，因此認為可能會有被介入竊聽資訊的隱憂，同時海底電纜連接至香港也可能造成美國境內用戶個資遭中國政府監控。

因此在後續提出的修正案內，除了取消將海底電纜連接至香港，調整為改連台灣與菲律賓，同時合作夥伴也將Pacific Light Data Communication移除，以利美國聯邦傳播委員會批准此項海底電纜提案。

這條與Facebook等業者合作建造的全新海底電纜，原訂以1萬2800公里長度從美國洛杉磯直接連通香港，藉此提供高達120Tbps網路頻寬，將比過去與台灣連接的FASTER海底電纜有更高網路頻寬，預計將可對應超過8000組HD畫質視訊通話同時上線運作。

此次宣布調整計畫，意味未來台灣地區將強化與美國之間的網路連接關係，預期能讓Google旗下服務在亞洲地區以更快聯網效率運作，另外也能帶動Facebook等廠商網路服務平台運作更為流暢，並且有助於各地區資料中心數據交換等運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 洛杉磯 菲律賓

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