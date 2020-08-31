快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nutanix以超融合系統架構 協助中原大學升級校務系統

聯合新聞網 / 楊又肇

Nutanix日前宣布與中原大學電子計算機中心合作，藉由Nutanix超融合架構將傳統三層IT架構全數整合，讓原本校務系統能以更高彈性、更簡化形式運作，同時也讓校內IT人員能簡化本身管理流程，並且能更專注在提供全校超過16000名師生穩定且順暢的校務系統使用體驗。

中原大學所有軟硬體的使用、維護、推廣，以及開發均由校內電子計算機中心團隊負責，原先使用的三層式傳統架構年限已長，可運用資源與空間逐漸不足，導致既有管理流程耗時費力，同時也需要投入龐大人力成本維運。在每學期選課時，高峰流量往往造成資料庫超載，降低校務處理作業效率下降，同時也造成師生體驗不佳。

而從2017年導入第一組Nutanix超融合架構系統，並且持續擴大校內部署後，目前中原大學總計使用3組叢集，合計9節點，分別位於校園內三棟不同機房設置設備，藉此改站校務系統運作效能與使用穩定性，並且在大量資料處理與搬移能有更大效能提昇。

在超融合架構裡，更對應資料壓縮、重複資料刪除等功能，讓伺服器存放空間能有效被利用，同時也提昇伺服器的工作負載穩定性，而過去需要4個機櫃才能容納的硬體佔用空間，目前也僅縮減至半個機櫃空間即可容納，同時也讓維護成本降低至一半，並且能以更簡單方式維護升級。

目前中原教務行政系統已全部導入Nutanix超融合架構，同時也將過去10多年累積開發的近3000個應用程式也全數移入，藉此改善過往包含選課系統、官網公告資料等校務系統經常因流量過大而面臨運作不穩情況。

除了改善校務系統，中原大學也協助桃園市政府成立「中原創業村」，因此未來也需要更穩定、更具擴充彈性的伺服器運作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中原大學

延伸閱讀

開放美豬衝擊國內養豬業 高市擬6行動挺豬農穩豬肉價格

5公頃「大湳雅公園」將升級！擬增兒童遊具、五感花園

Tesla車主改裝動力會讓原廠不開心？

先進雷射服務中心 9月2日成立

相關新聞

Nutanix以超融合系統架構 協助中原大學升級校務系統

Nutanix日前宣布與中原大學電子計算機中心合作，藉由Nutanix超融合架構將傳統三層IT架構全數整合，讓原本校務系統能以更高彈性、更簡化形式運作，同時也讓校內IT人員能簡化本身管理流程，並且能更專注在提供全校超過16000名師生穩定且順暢的校務系統使用體驗。

Fortinet：今年全球病毒活動量增加131％ 影響層級達「國家級」

Fortinet透過旗下威脅情報中心FortiGuard Labs公布最新《全球威脅型態報告》，顯示今年在全球地區的病毒活動量相比過往增加131%，其中主要與今年因為新型冠狀病毒疫情影響，許多人必須在家中透過網路遠距工作，因此也成為許多駭客攻擊對象，甚至影響層級更達「國家級」。

Elon Musk展示Neuralink第二代腦晶片 希望將人腦與人工智慧結合

Elon Musk稍早以一隻名為Gertrude的豬，示範旗下新創公司Neuralink如何藉由晶片讓大腦與電腦裝置連接。

消息指稱 LG將開始量產可捲曲OLED面板

LG在去年CES 2019期間展示的螢幕可捲曲收納電視Signature OLED TV R，後來因故延後推出，但近期消息則指出LG Display預計在南韓京畿道坡州廠區量產可捲曲OLED面板。

美種族抗爭參與者被槍擊！兇手本名曝光 臉書刪個資、禁用該名字

槍擊案後，當地激進民兵組織指稱參與抗爭者都是「暴徒」，並在 Facebook 發起活動呼籲大家武裝上街，被Facebook 以違反平台政策為由刪除。

跳蚤市場400元買舊iPhone 開機後傻眼：馬上給警局

跳蚤市場賣的東西通常是二手貨，但買家在購買前仍須好好檢查物品和問清楚來源，以免買到贓物或來路不明的物品。有網友發文分享，表示媽媽去跳蚤市場用400元買了一隻舊iPhone，但打開手機一看卻發現前機主的資料未移除，懷疑買到贓機。對此，網友紛紛留言建議原PO將手機拿去派出所，以免惹禍上身。

Netflix證實與CAPCOM合作拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集

日前有消息指出Netflix將著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集，而在稍早由Netflix透過Twitter證實消息，確認已經投入拍攝以CAPCOM系列遊戲《惡靈古堡》為基礎的影集內容，而第一集更以「歡迎來到新拉昆市 (Welcome to New Raccoon City)」為稱。

傳Japan Display將把主要LCD液晶面板工廠轉讓給夏普

相關消息指稱，Japan Display準備將旗下主要LCD液晶面板工廠資源轉讓給夏普，藉此償還積欠蘋果債務。

Walmart證實 將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜

美國大型連鎖量販通路Walmart發出聲明，證實將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜，同時也認為與TikTok深入整合將有利於旗下商品銷售與廣告業務布局。

LG將推出個人空氣淨化口罩 搭載可調風扇協助呼吸、透過紫外線消毒

LG在今年IFA 2020開始前，先預告將推出個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，因應今年新型冠狀病毒疫情產生的口罩配戴使用需求。

Google廣告超了解你！網友一看設定崩潰「連我窮都知道」

在這個數位時代，利用大數據分析出人們的年齡、興趣、學歷、收入狀況，甚至是宗教信仰和政治傾向，都不是難事。有位網友在Dcard上發文驚嘆「我的窮，連YouTube都知道」，只見她點進Google的廣告設定，赫然發現她連「家庭收入」和其他私人資訊都被掌握得一清二楚，準到令人發毛。

電池技術大進展！核廢料轉為奈米晶鑽石電池 壽命最高2.8萬年

根據 Futurism、New Atlas 報導，能源新創公司 NDB 把核廢料轉為電池，而他們也宣稱這項技術近期獲得大幅進展，未來技術若更成熟，電池壽命將長達 10 年至 2.8 萬年！

熱門新聞

亞洲電競公開賽英雄聯盟決賽 台灣隊伍奪下冠軍

Nutanix以超融合系統架構 協助中原大學升級校務系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。