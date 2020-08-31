Nutanix以超融合系統架構 協助中原大學升級校務系統

Nutanix日前宣布與中原大學電子計算機中心合作，藉由Nutanix超融合架構將傳統三層IT架構全數整合，讓原本校務系統能以更高彈性、更簡化形式運作，同時也讓校內IT人員能簡化本身管理流程，並且能更專注在提供全校超過16000名師生穩定且順暢的校務系統使用體驗。

中原大學所有軟硬體的使用、維護、推廣，以及開發均由校內電子計算機中心團隊負責，原先使用的三層式傳統架構年限已長，可運用資源與空間逐漸不足，導致既有管理流程耗時費力，同時也需要投入龐大人力成本維運。在每學期選課時，高峰流量往往造成資料庫超載，降低校務處理作業效率下降，同時也造成師生體驗不佳。

而從2017年導入第一組Nutanix超融合架構系統，並且持續擴大校內部署後，目前中原大學總計使用3組叢集，合計9節點，分別位於校園內三棟不同機房設置設備，藉此改站校務系統運作效能與使用穩定性，並且在大量資料處理與搬移能有更大效能提昇。

在超融合架構裡，更對應資料壓縮、重複資料刪除等功能，讓伺服器存放空間能有效被利用，同時也提昇伺服器的工作負載穩定性，而過去需要4個機櫃才能容納的硬體佔用空間，目前也僅縮減至半個機櫃空間即可容納，同時也讓維護成本降低至一半，並且能以更簡單方式維護升級。

目前中原教務行政系統已全部導入Nutanix超融合架構，同時也將過去10多年累積開發的近3000個應用程式也全數移入，藉此改善過往包含選課系統、官網公告資料等校務系統經常因流量過大而面臨運作不穩情況。

除了改善校務系統，中原大學也協助桃園市政府成立「中原創業村」，因此未來也需要更穩定、更具擴充彈性的伺服器運作模式。

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