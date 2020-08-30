消息指稱 LG將開始量產可捲曲OLED面板

LG在去年CES 2019期間展示的螢幕可捲曲收納電視Signature OLED TV R，後來因故延後推出，但近期消息則指出LG Display預計在南韓京畿道坡州廠區量產可捲曲OLED面板。

相關消息指稱，LG Display預計以每月7000片產能進行量產，預期將可讓螢幕可捲曲收納電視Signature OLED TV R順利進入市場銷售。

根據LG說明，Signature OLED TV R分別對應對應完整可視的「The Vision」模式、僅以保留部分螢幕區塊顯示特定項目，其餘部分捲曲收納的「The Horizon」模式，以及完全將螢幕捲曲收納的「The Hidden」模式，最主要就是希望呈現電視不同情境情境。

例如在「The Vision」模式即可讓使用者完整感受LG OLED電視畫面呈現效果，並且藉由人工智慧等技術讓使用者能與電視進行深入互動，同時也能讓畫面內容、聲音表現更好，而在「The Horizon」模式則僅保留特定螢幕區塊，並且顯示必要的音樂、時鐘、居家監控等資訊內容，至於「The Hidden」模式則可讓電視螢幕完全收納，同時可使用無需螢幕顯示的音樂播放等功能。

就LG的想法，希望藉由螢幕可捲曲收納特性，讓電視在居家環境可以有不同使用體驗，同時也不會因為不使用電視螢幕功能形成在室內佔據一角的情況，而可更融入生活更多互動情境。

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