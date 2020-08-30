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Fortinet：今年全球病毒活動量增加131％ 影響層級達「國家級」

聯合新聞網 / 楊又肇

Fortinet透過旗下威脅情報中心FortiGuard Labs公布最新《全球威脅型態報告》，顯示今年在全球地區的病毒活動量相比過往增加131%，其中主要與今年因為新型冠狀病毒疫情影響，許多人必須在家中透過網路遠距工作，因此也成為許多駭客攻擊對象，甚至影響層級更達「國家級」。

而在攻擊形式中，手法不僅更加複雜，同時也變得更具目標針對性，除了鎖定居家工作使用裝置攻擊之外，針度物聯網裝置、營運設備的勒索攻擊更是不減反增。

報告中同時指出，台灣在2020年上半年相比亞太地區和全球地區面臨更嚴重威脅，包含病毒攻擊，或是透過殭屍網路 (Botnet)發動攻擊均有明顯增加，同時企業部署的入侵防禦系統也有較高觸發率。

FortiGuard Labs安全洞察及全球威脅聯盟負責人Derek Manky 表示，「2020年上半年我們見證了前所未有、高度敏捷的網路威脅型態，他們的攻擊策略跟著疫情而迅速調整。網路上的『社交距離』在此時更需被重視，企業和組織需更加認識各種風險、積極布局並調整防禦策略，以充分確保延伸到家庭甚至是各類型終端設備的網路安全性。」

在台灣經營近20年之下，Fortinet表示除了在台灣設置專屬FortiGuard Labs實驗室之外，更比照美國同時在台設置研發及物流中心，並且在台營運範圍涵蓋完整在地服務，包含研發中心、物流中心、威脅情報中心、業務銷售到技術支援等，藉此提供更深入的全方位服務。

就Fortinet北亞區總經理陳鴻翔表示，「Fortinet在台灣擁有擁有近200位員工人數，包含超過百人的研發中心員工，以及800多家在地經銷夥伴，可見Fortinet對台灣科技人才培育的信心與市場投資的承諾。未來，Fortinet也將持續投資台灣，並與台灣產官學界協力，以Fortinet獨有的威脅防禦技術，持續為各界提供最完整的資訊安全服務，提高台灣資訊安全能力的水平，共同建構完善的資安生態圈。」

另外，Fortinet也強調旗下產品超過75%以上在台灣製造與出口，並且讓台灣代工廠的年收益達新台幣150億元，同時也強調未來將更深入經營台灣市場。

Fortinet北亞區總經理陳鴻翔
Fortinet北亞區總經理陳鴻翔

目前Fortinet在全球擁有超過660個智慧財產權專利，相較競爭對手達成三倍左右，並且提供Fortinet Security Fabric、Fortinet Secure Access、Fortinet Secure SD-WAN、FortiSASE與FortiEDR在內服務，藉此確保企業自動化安全基礎架構，並且透過整合式防火牆、交換器、無線基地台強化企業內網防護能力，同時確保居家工作環境、分支機構與企業雲端安全，以及擴充彈性，而防護技術也能透過特徵學習以自動化形式阻斷攻擊行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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