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Elon Musk展示Neuralink第二代腦晶片 希望將人腦與人工智慧結合

聯合新聞網 / 楊又肇

Elon Musk稍早以一隻名為Gertrude的豬，示範旗下新創公司Neuralink如何藉由晶片讓大腦與電腦裝置連接。

美國食品及藥物管理局在今年7月正式批准Neuralink的腦晶片測試申請，而在此次展示的第二代晶片已經能以更小體積，透過開顱手術放進頭部內，並且透過電極與腦細胞「溝通」，並且透過低功耗藍牙與外部裝置連接，藉此將腦波數位訊號化。

依照Elon Musk說明，此款腦晶片就像是直接裝進頭部內的Fitbit，並且能藉由1024道電極連接腦細胞訊號，同時將腦波轉化為數位化訊號，藉此能透過外部連接電腦進行分析。

Neuralink打造腦晶片的用意，主要是希望能更深入了解大腦，進而能知曉因先天缺陷，或是後天傷害影響，造成大腦受損的問題解決方式，例如協助因腦部受損影響肢體行動能力，甚至影響語言表達或記憶的病況。

此外，Elon Musk也強調此項晶片也能應用在脊椎神經修護，藉此協助因脊椎神經元受損的患者恢復行動能力，甚至未來更能實現人與人之間直接透過腦晶片「溝通」，而非透過說話、寫字等溝通模式，而Neuralink發展願景更希望讓人腦能與人工智慧結合，藉此讓人腦能藉由數位化「升級」，甚至可以備份記憶，並且像電影般將記憶移轉到其他載具，例如全新軀體或機器人。

同時，Elon Musk也說明Neuralink目前已經著手研發專門移植旗下腦晶片的設備，將能處理包含開顱、切除部分顱骨，並且將腦晶片植入與縫合流程，並且能在手術過程避開血管，藉此降低整體出血量，另外也強調整個手術時間可在1小時內完成，同時接受手術者可在一天內恢復，無需住院等待身體恢復，甚至無需進行全身麻醉即可完成手術。

除了此次用豬作為示範，Neuralink先前也曾以囓齒類大型老鼠進行測試，而Elon Musk先前也曾提及此款腦晶片能應用在猴子身上，但目前並未有正式文件資料作為佐證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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