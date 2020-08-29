美種族抗爭參與者被槍擊！兇手本名曝光 臉書刪個資、禁用該名字

槍擊案後，當地激進民兵組織指稱參與抗爭者都是「暴徒」，並在 Facebook 發起活動呼籲大家武裝上街，被Facebook 以違反平台政策為由刪除。

8 月 23 日美國威斯康辛州再傳出有非裔男子被警察多次槍擊後受重傷，再度引爆美國大規模種族抗議活動。然而，卻有槍手在抗議現場槍擊示威參與者，造成兩人死亡。

後來，透過網路上的公開資料，不少網友找出槍手是年僅 17 歲的 Kyle Rittenhouse，再加上當地執法部門已對他發布逮捕令，兇手身份被確認後，引發許多網友肉搜。

根據 The Verge 報導，由於 Twitter 和 Facebook 上都有激進份子公開「挺」Kyle Rittenhouse，為了避免有心人士故意假造槍手的 Facebook 個人頁面再散布假消息，Facebook 不僅刪除他在 Facebook 和 Instagram 兩大平台的帳號，也禁止使用者用 Kyle Rittenhouse 這個名字創造新的個人頁面。

不只如此，槍擊事件發生後，由於當地激進民兵組織如 Kenosha Guard 等指稱參與抗爭者都是「暴徒」，並呼籲大家武裝上街，更在 Facebook 上發起活動頁面，因此 Facebook 以違反平台政策為由刪除相關頁面。

而根據 Facebook 調查，雖然 Kenosha Guard 在社群平台上公開讚揚 Kyle Rittenhouse 的槍擊行為，但彼此並沒有關係。

《本文作者 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》