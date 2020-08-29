LG將推出個人空氣淨化口罩 搭載可調風扇協助呼吸、透過紫外線消毒

LG在今年IFA 2020開始前，先預告將推出個人使用的空氣淨化口罩PuriCare Wearable Air Purifier，因應今年新型冠狀病毒疫情產生的口罩配戴使用需求。

依照LG說明，PuriCare Wearable Air Purifier可針對使用者呼吸狀態提供三段速度可調風扇設計，並且在左右兩側配置高效率濾網，同時採用方便長期配戴使用設計，讓使用者在配戴時可以毫無負擔地呼吸。

而為了驅動口罩上的風扇，因此內建一組820mAh電量電池，單次充電約可對應8小時左右使用時間。在不使用時，使用者也能將這款口罩放進具備紫外線消毒的收納盒進行清理，並且進行充電。

不過，由於加上風扇、電池等設計，因此這款口罩配戴時也相對突兀許多，不確定是否會因為長時間配戴導致鬆緊帶壓迫耳朵。

跟其他LG產品一樣，PuriCare Wearable Air Purifier也支援與手機app連接，當高效率濾網需要更換時，就會自動跳出提示訊息。

另外，口罩所有元件都採用可更換、回收設計，強調這款口罩可重複使用特性，至於建議售價則要等到IFA 2020期間才會正式對外公布。

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