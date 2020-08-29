Netflix證實與CAPCOM合作拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集
日前有消息指出Netflix將著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集，而在稍早由Netflix透過Twitter證實消息，確認已經投入拍攝以CAPCOM系列遊戲《惡靈古堡》為基礎的影集內容，而第一集更以「歡迎來到新拉昆市 (Welcome to New Raccoon City)」為稱。
在CAPCOM後續證實消息裡，更透露影集內容將會有8集，並且會以兩個時間軸進行詮釋。
第一個時間軸講述14歲的Wesker姐妹—Jade和Billie，搬到新拉昆市居住後發生的事情。第二個時間軸則是講述10多年後的未來世界，受T-病毒感染影響的人類與動物數量已經超過60億，而在地球上的人類數量僅剩不到1500萬人，而30歲的Jade則是在生存面臨挑戰情況下，同時受到妹妹Billie、父親，以及自身過去的秘密所折磨。
而此原創影集編劇是由負責《絕命毒師》、《超自然檔案》，以及《陰屍路》等作品的Andrew Dabb擔任編劇，而導演則是Bronwen Hughes，並且由Constantin Film製作影集內容。
目前尚未確認登上Netflix的《惡靈古堡》預計在何時上線，僅確認總計推出8集，每集內容將以60分鐘呈現。
When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言