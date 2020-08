Netflix證實與CAPCOM合作拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集

日前有消息指出Netflix將著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集,而在稍早由Netflix透過Twitter證實消息,確認已經投入拍攝以CAPCOM系列遊戲《惡靈古堡》為基礎的影集內容,而第一集更以「歡迎來到新拉昆市 (Welcome to New Raccoon City)」為稱。

在CAPCOM後續證實消息裡,更透露影集內容將會有8集,並且會以兩個時間軸進行詮釋。

第一個時間軸講述14歲的Wesker姐妹—Jade和Billie,搬到新拉昆市居住後發生的事情。第二個時間軸則是講述10多年後的未來世界,受T-病毒感染影響的人類與動物數量已經超過60億,而在地球上的人類數量僅剩不到1500萬人,而30歲的Jade則是在生存面臨挑戰情況下,同時受到妹妹Billie、父親,以及自身過去的秘密所折磨。

而此原創影集編劇是由負責《絕命毒師》、《超自然檔案》,以及《陰屍路》等作品的Andrew Dabb擔任編劇,而導演則是Bronwen Hughes,並且由Constantin Film製作影集內容。

目前尚未確認登上Netflix的《惡靈古堡》預計在何時上線,僅確認總計推出8集,每集內容將以60分鐘呈現。

